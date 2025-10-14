Εριέττα Κούρκουλου: «Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ, ως μαμά σίγουρα κάνω λάθη»

Η Εριέττα Κούρκουλου μίλησε στο «Buongiorno» για τα ευχαριστώ που ακούει από άλλες γυναίκες, για τα λάθη που κάνει ως μητέρα, αλλά και την τοξικότητα των social media. «Αισθάνομαι ότι ο κόσμος με αγαπάει και τον αγαπάω. Εννοείται ότι υπάρχουν οι κακές γλώσσες, πάντα θα υπάρχουν για εμάς που επιλέγουμε συνειδητά καλώς ή κακώς να εκτιθέμεθα, αλλά λαμβάνω πολλή αγάπη από τον κόσμο και ιδιαίτερα από τις γυναίκες και αυτό το εκτιμώ και λίγο παραπάνω.

Δηλαδή μου ευχαριστώ που έφτιαξες το Birth Center και μάλιστα μου το λένε γυναίκες που έχουν γεννήσει, δεν θα κάνουν άλλο παιδί και δεν θα έρθουν ποτέ σε εμάς. Είναι τεράστιο γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτές οι γυναίκες έχουν πληγές που μέσα από αυτή την προσπάθεια σιγά σιγά κλείνουν και επουλώνονται.

Ξέρω ότι το όνομά μου είναι πολύ μεγάλο μέρος του γιατί τα καταφέραμε, αλλά είμαι πραγματικά πάρα πολύ υπερήφανη γιατί είναι κάτι που το έχουμε δουλέψει μια ομάδα γυναικών πάρα πολύ σκληρά και επιτέλους βλέπουμε ότι αυτό έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε και ελπίζαμε εδώ και τρία χρόνια που υπάρχει αυτή η ιδέα».

Τα λάθη μιας μητέρας

«Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Νομίζω οι περισσότεροι γονείς αυτό κάνουν. Σίγουρα κάνουμε λάθη, προσπαθούμε όμως αυτά να μην είναι σοβαρά, να είναι όσο το δυνατόν γίνεται μικρότερα.

Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη που έχω δύο παιδάκια που έχουν την υγεία τους. Νομίζω ότι αυτό είναι τα πάντα γιατί δραστηριοποιούμαι σε πολλούς τομείς και βλέπω πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και μόνο το ότι αγκαλιάζω τα παιδιά μου το βράδυ και είναι καλά, είμαι υπερευτυχισμένη πραγματικά».

Τα social media

«Η τοξικότητα πάντα υπάρχει, το θέμα είναι να τελείται ο σκοπός σου. Και όταν αισθάνεσαι ότι μέσα από αυτό καταφέρνεις περισσότερα πράγματα από αυτά που χάνεις, τότε συνεχίζεις να κάνεις το έργο σου και να επιτελείς τον σκοπό σου. Και τα χρησιμοποιείς αντί να σε χρησιμοποιούν. Νομίζω αυτό είναι το κλειδί».