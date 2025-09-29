Εριέττα Κούρκουλου: «Τα γυρνάμε όλα στο εγώ μας και μεταφράζουμε κάθε δήλωση σε προσωπική επίθεση»

Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση μοιράστηκε στο Instagram τη δήλωση της Άντι Μακ Ντάουελ: «Νομίζεις ότι φαίνομαι 75 ετών επειδή άφησα τα μαλλιά μου να γκριζάρουν; Ούτε που με νοιάζει. Θέλω να γερνάω. Κουράστηκα να προσπαθώ να φαίνομαι νέα. Δεν θέλω να είμαι νέα. Ήμουν νέα».

Στη συνέχεια η επιχειρηματίας έλαβε κάποιο σχόλιο που την ενόχλησε και αποφάσισε να το μοιραστεί μαζί μας και να απαντήσει με τον δικό της τρόπο: «Πριν από λίγες ημέρες μοιράστηκα αυτή τη δήλωση την οποία θεώρησα εξαιρετικά ενδυναμωτική για όλες τις γυναίκες και όχι μόνο. Λίγες ώρες αργότερα είχα αυτή την ανταλλαγή μηνυμάτων, η οποία αν και δεν είναι κάτι ακραίο μου ξύπνησε κάτι που θεωρώ βαθιά προβληματικό στην σημερινή μας κοινωνία! Την τάση που έχουμε να τα γυρνάμε όλα στο εγώ μας και να μεταφράζουμε κάθε δήλωση σε προσωπική επίθεση.

φωτογραφία Instagram

«Δεν έχουν όλα να κάνουν με εμάς»

Το παρατηρώ συνέχεια. Μιλάμε για τα οφέλη του θηλασμού, και αυτό μεταφράζεται σε κριτική προς τις μαμάδες που δεν θηλάζουν (ούτε εμένα με θήλασε η μαμά μου και είμαι καλά). Μιλάμε για τον βιγκανισμό και αυτό μεταφράζεται σε επίθεση προς όποιον τρώει κρέας ή γαλακτοκομικά (λες και εμείς δεν τρώγαμε). Προάγουμε τον φυσικό τοκετό και θίγονται όσες έκαναν καισαρική (λες και δεν γνωρίζουμε πόσες μαμάδες και μωρά θα είχαν πεθάνει εάν δεν υπήρχε ως επιλογή). Δεν έχουν όλα να κάνουν με εμάς. Δεν έχουν όλοι σκοπό να μας μειώσουν ή να μας κρίνουν.

Κάποιοι από εμάς είμαστε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ καλοπροαίρετοι. Το ότι οι μαμάδες που δεν έχουν βοήθεια στο σπίτι είναι ΗΡΩΙΔΕΣ (γιατί είναι!!!!) δεν σημαίνει ότι εγώ που έχω δεν είμαι. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να τις θαυμάσω για όλα αυτά που βγάζουν εις πέρας. Δεν λέει τίποτα για εμένα και το πώς μεγαλώνω τα παιδιά μου! Λέει κάτι για εκείνες - ότι είναι γαμ@τες!





«Να αγκαλιάσουμε τις διαφορές μας»

Γιατί δεν μπορούμε για λίγο να αποσυνδέσουμε το εγώ μας από τα ΠΑΝΤΑ και απλά να αγκαλιάσουμε τις διαφορές μας και να παραδεχτούμε το όμορφο;

Καταλαβαίνω ότι πίσω από την αντίδραση κρύβεται αυτή η αναθεματισμένη ενοχή (και εμένα με τρώει), αλλά ας τη διώξουμε μακριά - τότε μόνο θα ομορφύνει ο κόσμος αλλά και η δική μας καθημερινότητα! Τότε μόνο θα αποδεχτούμε και θα αγαπήσουμε τον εαυτό μας και μέσα από εκείνον, όλο τον κόσμο».