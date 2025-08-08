Εριέττα Κούρκουλου: Έγινε 32 ετών «Κάθε μάθημα, κάθε αγκαλιά, κάθε φορά που άκουσα τη λέξη μαμά»

Είναι μια νέα γυναίκα, βαθιά φιλοσοφημένη, που εκφράζει σκέψεις και συναισθήματα όπως ακριβώς τα νιώθει και θέλει να μοιράζεται στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media ό,τι την απασχολεί ή απλώς στιγμές σημαντικές για εκείνη. Η Εριέττα Κούρκουλου χθες - Πέμπτη 7 Αυγούστου - είχε γενέθλια και με φωτογραφίες από οικογενειακές στιγμές, αλλά και από την επαγγελματική της ζωή -που την κάνουν να νιώθει ευλογημένη- εκφράζει πόσο ευγνωμοσύνη νιώθει για όλα όσα της έφερε ο τελευταίος χρόνος που πέρασε.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή της έγραφε: «Αγαπημένο μου 31 - Ευχαριστώ για κάθε στιγμή που μου χάρισες - κάθε μάθημα, κάθε αγκαλιά, κάθε φορά που άκουσα την λέξη «μαμά», κάθε φορά που ένα χεράκι τόσο δά τυλίχτηκε γύρω από το δάκτυλό μου, κάθε ευχή που έλαβα από ανθρώπους που αγαπώ αλλά και αγνώστους που με εκτίμησαν! Αισθάνομαι γεμάτη, απερίγραπτα τυχερή και βαθιά ευτυχισμένη. 32 είμαι έτοιμη!».

Σε πρόσφατη ανάρτησή της είχε πει για την επέτειο γάμου με τον σύζυγό της: «5 χρόνια από την ομορφότερη ημέρα της ζωής μου. Την ημέρα που υποσχεθήκαμε το «για πάντα». Ναι είναι παραδοσιακό, ναι δεν το θέλουν ούτε ταιριάζει σε όλους, αλλά ήταν η πιο μαγική εμπειρία και η πιο σωστή απόφαση που έχω πάρει ποτέ μου. Ο άνθρωπος της ζωής μου. Εκείνος που θαυμάζω όσο κανέναν και μου έχει χαρίσει μια ζωή τόσο όμορφη που με τρομάζει».