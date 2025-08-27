Εριέττα Κούρκουλου: «Είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη να αλλάξει ο κόσμος μας»

Κάθε μέρα που περνάει η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση βρίσκεται όλο και πιο κοντά στα εγκαίνια του The Birth Center, του κέντρου που έχει δημιουργήσει για να βοηθήσει όσες γυναίκες του επιθυμούν να γίνουν μητέρες. «Σήμερα είναι μια τεράστια ημέρα για όλη μας την ομάδα, αλλά όχι μόνο!», έγραψε όλο χαρά στο Instagram.

«Στη γυναίκα είναι ταγμένο το κέντρο μας»

«Η δημιουργία του The Birth Center δεν έχει να κάνει με εμένα, ούτε με τις μαίες, ούτε με τους μαιευτήρες - γυναικολόγους, ούτε καν τα μαιευτήρια. Δυστυχώς όλοι επικεντρώνονται σε αυτά, γιατί έτσι έχουν συνηθίσει -τις κοντρίτσες, το εάν ο φυσικός τοκετός είναι πράγματι «καλύτερος» από την καισαρική τομή, ή τους λόγους για τους οποίους κάνω εγώ αυτή την κίνηση- πράγματα που δεν έχουν καμία σημασία και το μόνο που καταφέρνουν είναι να σπρώχνουν στο παρασκήνιο για ακόμα μια φορά τον πρωταγωνιστή του έργου, τη γυναίκα! Η ουσία του εγχειρήματος αυτού, έχει να κάνει με εκείνη και κατ' επέκταση το πλάσμα που πρόκειται να φέρει στον κόσμο και την ευρύτερη οικογένειά τους.

Στη γυναίκα είναι ταγμένο το κέντρο μας. Στη γυναίκα που θέλει να γεννήσει σε ένα σπιτικό περιβάλλον με τις ελευθερίες που προσφέρονται σε έναν τέτοιο χώρο, αλλά και σε εκείνη που εξ αρχής πηγαίνει λόγω επιπλοκών για προγραμματισμένη καισαρική, όμως θέλει να ενημερωθεί για τις επιλογές της και σε αυτή τη συνθήκη και να δημιουργήσει ένα πλάνο τοκετού για να προετοιμάσει το περιβάλλον του μαιευτηρίου!

Είναι ταγμένο σε κάθε γυναίκα που θέλει να διεκδικήσει τον σεβασμό προς εκείνη και το μωρό της κατά την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τη λοχεία. Δυστυχώς, αυτός ο σεβασμός δεν είναι ακόμα δεδομένος και αυτό ακριβώς ερχόμαστε εμείς να αλλάξουμε!

«Το δικαίωμα στην ενημέρωση»

Το The Birth Center ανήκει σε όλες εσάς που στείλατε μηνύματα υποστήριξης και κάνατε φασαρία για να σιγουρευτείτε ότι θα ανοίξει, παρόλο που πολλές από εσάς έχετε «τελειώσει» με τις εγκυμοσύνες σας, ή έχετε επιλέξει να μην κάνετε παιδιά. Αποδείξατε έμπρακτα ότι το δικαίωμα στην ενημέρωση και την συνειδητή επιλογή είναι κάτι που πλέον μας αφορά και απαιτούμε όλες!

Εάν έχω μια ευχή για αυτό το σπουδαίο ξεκίνημα, του οποίου έγινα μέρος, χωρίς να έχω καμία σχέση με την μαιευτική, είναι να χαρίσει όμορφες στιγμές. Στιγμές ηρεμίας, έντασης, αγάπης, αλήθειας και αλληλεγγύης. Μόνο μέσα από τέτοιες στιγμές μπορεί να αλλάξει ο κόσμος μας και είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη να αλλάξει».

Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση κλείνει την ανάρτησή της με τη φράση του μαιευτήρα Michel Odent, που πέθανε πριν από μερικές ημέρες στο Λονδίνο: «Για να αλλάξουμε τον κόσμο, πρέπει πρώτα να αλλάξουμε τον τρόπο που γεννιούνται τα παιδιά».