Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: Βάπτισε τον γιο της και μοιράστηκε φωτογραφίες από το μυστήριο

Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής τους έζησαν χθες Σάββατο (30/8), αφού η Εριέττα Κούρκουλου και ο Βύρων Βασιλειάδης βάπτισαν τον δεύτερο γιο τους, ο οποίος πήρε το όνομα Λέων.

Λίγες μέρες προτού τελειώσουν οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές, το ζευγάρι αποφάσισε να βαπτίσει σε κλειστό οικογενειακό κύκλο τον μικρότερο γιο της στην Πάρο, όπου η οικογένεια πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών της.

Credits: Instagram

Ο Αύγουστος θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ο μήνας της, καθώς η Εριέττα Κούρκουλου γεννήθηκε στις 7 Αυγούστου. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, με αφορμή τα γενέθλιά της μοιράστηκε με τους ακολούθους της στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες από οικογενειακές στιγμές, αλλά και από την επαγγελματική της ζωή -που την κάνουν να νιώθει ευλογημένη- εκφράζει πόσο ευγνωμοσύνη νιώθει για όλα όσα της έφερε ο τελευταίος χρόνος που πέρασε.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή της έγραφε: «Αγαπημένο μου 31 - Ευχαριστώ για κάθε στιγμή που μου χάρισες - κάθε μάθημα, κάθε αγκαλιά, κάθε φορά που άκουσα την λέξη «μαμά», κάθε φορά που ένα χεράκι τόσο δά τυλίχτηκε γύρω από το δάκτυλό μου, κάθε ευχή που έλαβα από ανθρώπους που αγαπώ αλλά και αγνώστους που με εκτίμησαν! Αισθάνομαι γεμάτη, απερίγραπτα τυχερή και βαθιά ευτυχισμένη. 32 είμαι έτοιμη!».