Ετεοκλής Παύλου: «Πριν από 13 χρόνια... πέθανα και σήμερα είναι τα δεύτερά μου γενέθλια»

Έχουν περάσει 13 χρόνια από τότε που ο Ετεοκλής Παύλου δέχτηκε δύο πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια ενός αιματηρού επεισοδίου σε κλαμπ της Αθήνας όπου εργαζόταν ως υπεύθυνος υποδοχής. Η συνέχεια θα μπορούσε να είναι πολύ τραγική, αφού ο παρουσιαστής του «Breakfast@Star» νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να σώσουν το δεξί του πόδι το οποίο και ακρωτηρίασαν…

Η 13η Οκτωβρίου είναι γι’ αυτόν κάτι σαν δεύτερα γενέθλια, αφού όχι μόνο κατάφερε να επιζήσει, αλλά και να βγει πιο δυνατός από αυτή τη δοκιμασία, όπως παραδέχτηκε στην εκπομπή του STAR. «Σήμερα είναι μια πάρα πολύ ξεχωριστή ημέρα για εμένα. Σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια με πυροβόλησαν. Πριν από 13 χρόνια πέθανα και σήμερα είναι τα δεύτερά μου γενέθλια!

«Μην σταματήσετε να πιστεύετε στα όνειρά σας»

Χαίρομαι και με βλέπετε να το περιγράφω όλο αυτό με χαμόγελο, γιατί αυτό είναι και το μήνυμα που θέλω να στείλω στον κόσμο μέσα από αυτό που έζησα! Πολλές φορές η ζωή μπορεί να πάρει άλλη τροπή και όχι απαραίτητα χειρότερη.

Όλα άλλαξαν και κάτι τόσο δυσάρεστο μπορεί να γίνει θετικό, κάτι καλό και 13 χρόνια μετά να το συζητάς και να το συζητάμε με χαρά, με αγάπη! Δεν πίστευα ποτέ ότι 13 χρόνια πριν, όταν νοσηλεύτηκα στην εντατική, έχασα το πόδι μου και όλη αυτή η ιστορία που έζησα, ότι 13 χρόνια μετά θα είμαι εδώ, θα εργάζομαι, θα είμαι καλά, θα έχω τη γυναίκα μου, το παιδί μου και θα έχω τη ζωή που έχω τώρα. Δεν το φανταζόμουν ποτέ, οπότε μην σταματήσετε ποτέ να πιστεύετε στα όνειρά σας και ό,τι δυσκολία και να έρθει, όσο αβάσταχτη κι αν φαίνεται εκείνη τη στιγμή, κάπου σε κάτι καλό θα βγάλει.

«Μια πολύ ωραία κατάληξη»

Να έχετε πίστη στον εαυτό σας και όλα θα πάνε καλά, όπως πήγαν για εμένα. Είναι κάτι πολύ στενάχωρο, αλλά επειδή βλέπω την πορεία, γυρνάω 13 χρόνια πίσω… Τότε έβλεπα μια οικογένεια που περνούσε έναν Γολγοθά, τη μητέρα μου που έκλαιγε, τον αδερφό μου που ήρθε στο νοσοκομείο, όλο αυτό το ταξίδι που ξεκίνησε τότε…

Όμως το ταξίδι αυτό, όταν πιστεύεις πραγματικά και να πιστεύεις στη ζωή βλέπεις ότι μπορεί να έχει μια πολύ ωραία κατάληξη. Για μένα αυτό που ζω σήμερα, δεν θα το ονειρευόμουν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα τότε».

Η σύζυγός του, Ελένη Χατζίδου, συγκινημένη με την εξομολόγηση και το μήνυμα που έστειλε ο Ετεοκλής τον πήρε αγκαλιά και είπε χαριτολογώντας στην ομάδα της εκπομπής: «Εμείς είμαστε η ωραία κατάληξη παιδιά».