Παύλου: Ξύπνησαν μνήμες «Θυμάμαι την στιγμή που ξεψυχάω και που δέχομαι την επίθεση δολοφονίας»

Με αφορμή την υπόθεση του revenge porn video της Ιωάννας Τούνη - που σχολιάστηκε στην εκπομπή που συμπαρουσιάζει μαζί με την σύζυγό του Ελένη Χατζίδου - ο Ετεοκλής Παύλου θυμήθηκε το ατύχημα που είχε το 2013 και τον ακρωτηριασμό του ποδιού του, αλλά και τις στιγμές μέσα στο δικαστήριο, που ήταν σαν να ζούσε σε επανάληψη το δυσάρεστο αυτό περιστατικό που του άλλαξε για πάντα τη ζωή.

«Με αυτό που είδα ξύπνησαν και μνήμες δικές μου. Είναι ό,τι πιο δύσκολο να βιώσεις αυτό που βιώνει η Ιωάννα Τούνη. Θυμάμαι τον εαυτό μου, όταν ήμουν στο δικαστήριο, έπρεπε να παιχτεί ξανά το βίντεο για να παρθούν οι σωστές αποφάσεις. Θυμάμαι το βίντεο το δικό μου, τη στιγμή που ξεψυχάω, τη στιγμή που δέχομαι την επίθεση δολοφονίας. Έβλεπα πώς έπεσα, πού ακούμπησα, πώς ήμουν.

Είναι στιγμές σοκαριστικές και δυστυχώς πρέπει να τις ζήσεις ξανά μέσα στο δικαστήριο. Ακούς ανθρώπους να επιχειρηματολογούν και να υποστηρίζουν ότι δεν έχεις δίκιο, ενώ εκείνη τη στιγμή τρέμουν τα χέρια σου. Το βλέπεις, παγώνεις, σου έρχονται οι μνήμες, εγώ δάκρυσα και γύρισα και έκλαιγα δίπλα στη μητέρα μου. Μετά όμως, μου πήρε πάρα πολύ καιρό να αποδεχτώ ότι αυτό το βίντεο το είδαμε 150 άνθρωποι».