EUNAVFOR ASPIDES: Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης του πλοίου που δέχτηκε επίθεση στο Άντεν

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά την επίθεση που δέχτηκε το πλοίο MV MINERVAGRACHT, 128 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού του Άντεν, στη Υεμένη.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «η EUNAVFOR ASPIDES παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην προστασία της ζωής των ναυτικών, στη συμβολή στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας και στην ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας μέσω ενός από τους πιο ζωτικούς και ευάλωτους θαλάσσιους εμπορικούς διαδρόμους».

Την Τρίτη (30/9) δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο από την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της EUNAVFOR ASPIDES:

Υεμένη: Πύραυλος έπληξε φορτηγό πλοίο στον κόλπο του Άντεν - Επιχείρηση από τη EUNAVFOR ASPIDES pic.twitter.com/VKQ87T3zsW — Flash.gr (@flashgrofficial) September 30, 2025

Σε χθεσινή ανακοίνωση σχετικά με την επίθεση σε βάρος του πλοίου έγινε γνωστό ότι αυτό τυλίχτηκε στις φλόγες και παρασύρθηκε. Χαρακτηριστικά, αναφερόταν: «Το MV MINERVAGRACHT αποτελεί πλέον κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα. Είναι απαραίτητο όλοι όσοι βρίσκονται στην περιοχή να επιδείξουν προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιδείνωση της τρέχουσας κατάστασης».

Επισημαίνεται ότι στην περιοχή οι Χούθι της Υεμένης έχουν εξαπολύσει από το 2023 πολλές επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, τα οποία θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ σε αυτό που λένε πως είναι ένδειξη αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.