Υεμένη: Βαλλιστικός πύραυλος έπληξε φορτηγό πλοίο στον κόλπο του Άντεν

Σοβαρές ζημιές υπέστη φορτηγό πλοίο υπό ολλανδική σημαία, το οποίο δέχτηκε επίθεση από έναν εκρηκτικό μηχανισμό άγνωστης ταυτότητας ενώ έπλεε στον κόλπο του Άντεν.

Η διαχειρίστρια εταιρεία ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Νωρίτερα σήμερα το πλοίο μεταφοράς γενικού φορτίου Minervagracht που περνούσε από τον Κόλπο του Άντεν, σε διεθνή ύδατα, δέχτηκε επίθεση από άγνωστης ταυτότητας εκρηκτικό μηχανισμό που προκάλεσε σοβαρές ζημιές».

Το πλήρωμα μεταφέρεται σε γειτονικά σκάφη

Από την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο, ενώ δύο από τα μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. «Επί του παρόντος, τα 19 μέλη του πληρώματος μεταφέρονται με ελικόπτερο σε γειτονικά σκάφη», πρόσθεσε η εταιρεία.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey, το πλοίο έπλεε 120 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της πόλης-λιμάνι Άντεν στην Υεμένη όταν δέχτηκε επίθεση. Την ώρα της επίθεσης, το πλοίο είχε απενεργοποιημένο το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (automatic identification system, AIS), πρόσθεσε η Ambrey. Το πλοίο είχε τεθεί στο στόχαστρο τις 23 Σεπτεμβρίου εν πλω προς το Τζιμπουτί, σύμφωνα με την Ambrey.

Η βρετανική υπηρεσία επιχειρήσεων θαλάσσιου εμπορίου UKMTO δήλωσε επίσης ότι στρατιωτικές αρχές ανέφεραν ότι ένα πλοίο, 128 μίλια ανοικτά του Άντεν, επλήγη από άγνωστο βλήμα και φέρεται να φλέγεται.

The U.K. Office of Maritime Trade Operations (UKMTO) is reporting an attack against and fire onboard a commercial shipping vessel in the Gulf of Aden, roughly 128NM southeast of Aden in Southern Yemen. pic.twitter.com/UFlUnsIOrV — OSINTdefender (@sentdefender) September 29, 2025

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφές αν η επίθεση πραγματοποιήθηκε από τους Χούθι, συμμάχους του Ιράν, που έχουν εξαπολύσει πολλές επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από το 2023 τα οποία θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ σε αυτό που λένε πως είναι ένδειξη αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Η ανακοίνωση από το Επιχειρησιακό Στρατηγείο της EUNAVFOR ASPIDES στη Λάρισα

Σε ανακοίνωση από το Επιχειρησιακό Στρατηγείο της EUNAVFOR ASPIDES στη Λάρισα επισημαίνεται ότι ο MV MINERVAGRACHT, το οποίο δεν είχε ζητήσει την προστασία της EUNAVFOR ASPIDES, δέχτηκε επίθεση 128 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού του Άντεν, στη Υεμένη.

Εξαιτίας της επίθεσης τυλίχτηκε στις φλόγες και παρασύρεται. Για το λόγο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση SOLAS. «Το MV MINERVAGRACHT αποτελεί πλέον κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα. Είναι απαραίτητο όλοι όσοι βρίσκονται στην περιοχή να επιδείξουν προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιδείνωση της τρέχουσας κατάστασης», επισημαίνεται.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Στις 29 Σεπτεμβρίου στις 10:22 UTC, το MV MINERVAGRACHT, το οποίο δεν είχε ζητήσει την προστασία της EUNAVFOR ASPIDES, δέχτηκε επίθεση 128 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού του Άντεν, στη Υεμένη. Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, το MV MINERVAGRACHT έχει πάρει φωτιά και παρασύρεται.



Μόλις έλαβε επείγουσα κλήση κινδύνου από τον πλοίαρχο του πλοίου, η EUNAVFOR ASPIDES αντέδρασε αμέσως για να σώσει και τα 19 μέλη του πληρώματος (Ρώσοι, Ουκρανοί, Φιλιππινέζοι, Σρι Λάνκα), μεταξύ των οποίων δύο σοβαρά τραυματίες. Η επιχείρηση SOLAS βρίσκεται σε εξέλιξη.



Το MV MINERVAGRACHT αποτελεί πλέον κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα. Είναι απαραίτητο όλοι όσοι βρίσκονται στην περιοχή να επιδείξουν προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιδείνωση της τρέχουσας κατάστασης.



Αυτού του είδους οι επιθέσεις αποτελούν απειλή όχι μόνο για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, αλλά και για τη ζωή των ναυτικών και, κατά συνέπεια, για τη ζωή όλων των πολιτών που ζουν στην περιοχή.



Η EUNAVFOR ASPIDES επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και τη συμβολή της στην ελευθερία των ανοικτών θαλασσών.



Η EU NAVAL FORCE ASPIDES, σε συντονισμό με τις ευρωπαϊκές και περιφερειακές αρχές, αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση και είναι έτοιμη να διευκολύνει οποιαδήποτε δράση. Η επιτυχής αντιμετώπιση της κατάστασης θα απαιτήσει στενό συντονισμό και ενεργό συμμετοχή όλων των κρατών της περιοχής».