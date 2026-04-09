Euroleague: Η ώρα και το κανάλι για Χάποελ - Ολυμπιακός και Βαλένθια - Παναθηναϊκός

Η 37η αγωνιστική της κορυφαίας διοργάνωσης κάνει «τζάμπολ» με έξι αναμετρήσεις την Πέμπτη 09/04.



Στις 19:30 πρώτος στη «μάχη» ρίχνεται ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Ολυμπιακός, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» δίνουν ένα τεράστιας σημασίας αγώνα απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ μέσα στη Σόφια. Την αναμέτρηση μπορείτε να παρακολουθήσετε από το Novasports 4.



Αμέσως μετά, στις 20:45, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε υποδέχεται στη Κωνσταντινούπολη τη Ρεάλ Μαδρίτης με τις δύο ομάδες να «καίγονται» για να «κλειδώσουν» το πλεονέκτημα έδρας μετά τις πρόσφατες ήττες τους. Τηλεοπτική κάλυψη του ματς από το Novasports 5.

Η ώρα και το κανάλι για την κρίσιμη μάχη του Παναθηναϊκού



Στις 21:30, η Μιλάνο φιλοξενεί τη Μπάγερν Μονάχου, εκεί όπου οι δύο ομάδες αναμετρώνται για το γόητρο τους, μιας και αμφότερες έχουν μείνει εκτός διεκδίκησης στόχων εδώ και μερικές αγωνιστικές. Τον αγώνα μπορείτε να παρακολουθήσετε από το Novasports 2.



Στις 21:45, σειρά παίρνει ο Παναθηναϊκός που πραγματοποιεί νέα επικίνδυνη έξοδο στην Ισπανία, έπειτα από το τεράστιο «διπλό» στη Βαρκελώνη. Αυτή τη φορά, αντιμετωπίζει την φετινή «έκπληξη» της διοργάνωσης, Βαλένθια. Τη σπουδαία μάχη των «πράσινων» μπορείτε να παρακολουθήσετε από το Novasports Prime.



Αμέσως μετά, στις 22:00, η αγωνιστική δράση κορυφώνεται στη Γαλλία, εκεί όπου η Παρί φιλοξενεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, σε μια αναμέτρηση δίχως βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ο αγώνας μεταδίδεται από το Novasports 3.