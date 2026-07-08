Εύβοια: Σπάνιο χταπόδι «Σεντόνι» εμφανίστηκε σε παραλία – Εντυπωσίασε τους λουόμενους

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό καταγράφηκε στην παραλία Αλμυροποτάμου στην Εύβοια, όταν ένα σπάνιο είδος χταποδιού εμφανίστηκε σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή.

Το εντυπωσιακό θαλάσσιο πλάσμα ανήκει στο είδος που είναι γνωστό ως χταπόδι «Σεντόνι», το οποίο χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη του διάσταση και τη λεπτή μεμβράνη που συνδέει τα πλοκάμια του. Η συγκεκριμένη μορφολογία του είναι αυτή που του δίνει την ξεχωριστή εικόνα κατά την κίνησή του μέσα στο νερό.

Η παρουσία του στα ρηχά νερά της παραλίας αποτέλεσε μια σπάνια εμπειρία για τους λουόμενους, καθώς το συγκεκριμένο είδος συναντάται συνήθως σε μεγαλύτερα βάθη.

Οι φωτογραφίες που καταγράφηκαν στην περιοχή αποτυπώνουν το ασυνήθιστο μέγεθος και την ιδιαίτερη εμφάνιση του χταποδιού, που τράβηξε τα βλέμματα όσων βρίσκονταν στην παραλία

Με πληροφορίες απο το evima.gr