Μάστιγα η υπεραλίευση στην Ελλάδα: Εθελοντική ομάδα στο κυνήγι των παράνομων παγίδων χταποδιών

Απειλή για τον πληθυσμό των χταποδιών αποτελεί η παράνομη υπεραλίευση, η οποία μπορεί ταυτόχρονα να αυξάνει έμμεσα την ρύπανση των ελληνικών θαλασσών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εθελοντές της εκστρατείας Sea Shepherd, με την υποστήριξη των περιφερειακών αρχών, έχουν ανασύρει χιλιάδες παγίδες και έχουν σώσει περισσότερα από 1.500 χταπόδια από τις αρχές Ιουλίου.

«Χταπόδι!» φώναξε το πλήρωμα του σκάφους Sea Eagle, καθώς ένα γλιστερό κεφαλόποδο ξεγλίστρησε από ένα πλαστικό δίχτυ που είχαν τραβήξει από τον βυθό της θάλασσας στα βόρεια της Ελλάδας. Το χταπόδι, που λίγα λεπτά πριν είχε πιαστεί σε μια παράνομη παγίδα, άπλωσε τα πλοκάμια του πριν οι διασώστες του το ρίξουν στη θάλασσα, απελευθερώνοντάς το στο Αιγαίο.

Μισό εκατομμύριο παγίδες στη βόρεια Ελλάδα

Τόσο οι ακτιβιστές όσο και οι αρχές εκτιμούν ότι συνολικά μισό εκατομμύριο παγίδες χταποδιών βρίσκονται στον βυθό της θάλασσας στη βόρεια Ελλάδα, με σκοπό να εξυπηρετήσουν την αυξανόμενη ζήτηση για χταπόδια.

Πηγή: Reuters

«Οι αριθμοί είναι απολύτως συγκλονιστικοί», δήλωσε ο καπετάνιος Alex Cornelissen, διευθύνων σύμβουλος της Sea Shepherd, κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης ημέρας στη θάλασσα, αναφερόμενος στον αριθμό των παγίδων που ανασύρθηκαν. «Αν θέλετε να προστατεύσετε τα χταπόδια, τότε πρέπει να κάνετε κάτι γι' αυτό».

Είπε ότι το πρόβλημα εκτείνεται σε όλη την Ευρώπη, στην Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Αυτό συμβαίνει καθώς το παγκόσμιο εμπόριο χταποδιών έχει εκτοξευθεί την τελευταία δεκαετία και καθώς η κλιματική αλλαγή αλλάζει τις αναπαραγωγικές συνήθειες.

Στην Ελλάδα το μεγαλύτερο πλήγμα

Η Ελλάδα, όπου το ψητό χταπόδι και το ούζο είναι βασικά είδη στα παραθαλάσσια εστιατόρια ψαριών της χώρας, φαίνεται να είναι μία από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, δήλωσε ο Cornelissen.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι θηρευτές προσελκύουν τα θηράματά τους τοποθετώντας τις παγίδες, βαρυμένες με πέτρες, στον βυθό της θάλασσας. Οι παγίδες σε σχήμα βαρελιού μοιάζουν με τις φωλιές και τις τρύπες στους βράχους όπου τα χταπόδια συνήθως προτιμούν να καταφεύγουν και να φροντίζουν τα αυγά τους.

Είναι δεμένα σε μακριά σχοινιά που συνδέονται με μικρές σημαδούρες.

Πηγή: Reuters

Σχοινιά 288 χιλιομέτρων

Η μέθοδος αλιείας απαγορεύεται ή περιορίζεται κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου αναπαραγωγής στη βόρεια Ελλάδα. Αντί να ανασύρουν τα δίχτυα στο τέλος του Ιουνίου και να τα επανατοποθετούν τον Οκτώβριο, ορισμένοι ψαράδες απλώς προσθέτουν νέα δίχτυα στα σχοινιά εδώ και χρόνια.

Το πλήρωμα του Sea Eagle έχει ανασύρει 288 χιλιόμετρα (179 μίλια) σχοινιών. Τα δίχτυα πρέπει να φέρουν την ένδειξη του ονόματος του ιδιοκτήτη, αλλά τα περισσότερα είναι σκουριασμένα και χωρίς σήμανση.

Home to the nation’s largest octopus habitat, Greece’s Thracian Sea is blanketed by illegal plastic octopus traps. Sea Shepherd volunteers are racing to save octopuses and pushing for stronger enforcement across Europe https://t.co/wQGrIi3xJi pic.twitter.com/HRCuiZwL7u — Reuters (@Reuters) September 11, 2025

Τα πλαστικά δίχτυα είναι τα πιο συχνά απορρίμματα που απομακρύνονται από τη θάλασσα της Θράκης, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της περιβαλλοντικής οργάνωσης iSea. Ορισμένα από τα πλαστικά δίχτυα διαλύονται όταν τα τραβούν, είπε η Βάλια Στεφανουδάκη, διευθύντρια εκστρατειών της Sea Shepherd στην Ελλάδα.

«Θέλουμε να καθόμαστε δίπλα στη θάλασσα και να απολαμβάνουμε το ούζο μας. Αλλά το γεγονός ότι η θάλασσα αδειάζει δεν περνάει καν από το μυαλό μας», είπε η Στεφανουδάκη. «Είναι μια αλυσίδα, από το μικρότερο (πλάσμα) στη θάλασσα μέχρι το μεγαλύτερο. Όταν η αλυσίδα σπάσει, όλα τελειώνουν».