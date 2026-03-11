Έβελυν Ασουάντ: «Στο Χαλέπι ήταν όλα ερείπια... Ο πατέρας μου δεν μας μιλούσε για τη Συρία»

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», Έβελυν Ασουάντ, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» και μίλησε για την οικογένειά της και την μετανάστευση από την Συρία στον Καναδά.

«Ο πατέρας μου είναι Σύριος και η μητέρα μου Ελληνίδα. Ασουάντ σημαίνει μαύρος. Εγώ μεγάλωσα και γεννήθηκα στην Θεσσαλονίκη, έμενα στο κέντρο. Ο πατέρας μου πρέπει να έφυγε από την Συρία στα 24, πήγε να σπουδάσει στις Βρυξέλλες. Εκεί γνώρισε τη μητέρα μου, στην αρχή νόμιζε ότι είναι Έλληνας. Η μητέρα μου ήταν αποφασισμένη ότι ήθελε να γυρίσει Ελλάδα. Έτσι και αλλιώς τα πράγματα στη Συρία δεν ήταν καλά. Όλοι η οικογένειά μου από νωρίς επειδή έβλεπαν την κατάσταση έφυγαν και πήγαν Καναδά. Όλοι έχουν φύγει πια δεν υπάρχει κανείς στη Συρία.

Εγώ δεν έζησα εκεί, βέβαια μου έχουν δείξει… Θυμάμαι πριν χρόνια σε ένα μικρό ρόλο που έπαιζα. Έπαιξα με μια Σύρια κοπέλα, μου έδειξε εικόνες από το Χαλέπι, ο πατέρας μου είναι μίσος από την Δαμασκό και μισός από το Χαλέπι, ήταν όλα ερείπια και έπαθα… Ζορίζομαι όταν βλέπω τέτοιες εικόνες, μετά για ένα μήνα μπορεί να μην κοιμάμαι» παραδέχθηκε.

Η νεαρή ηθοποιός εξομολογήθηκε επίσης: «Ο πατέρας μου δεν ήταν ότι μας μιλούσε για τη Συρία. Τώρα πρόσφατα ανοίξαμε την κουβέντα αλλά δεν του άρεσε να μιλά στο σπίτι για αυτό. Έχω καταλάβει ότι και αυτός ήθελε να φύγει, ένιωθε ξένος στη χώρα του, συνέχεια μια απειλή».