Έβγαλε 515.000 δολάρια ποντάροντας στον πόλεμο - Η «σχέση» στοιχηματικής πλατφόρμας με τον Τραμπ

Ερωτήματα εγείρει ένα περιστατικό που αφορά τις αμερικανο - ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν. Συγκεκριμένα, ο βουλευτής των Δημοκρατικών στην Καλιφόρνια, Μάικ Λέβιν, ανάρτησε τα πονταρίσματα ενός μυστηριώδους trader με το ψευδώνυμο «Magamyman», στην πλατφόρμα Polymarket, ο οποίος, όπως καταγγέλλεται, έβγαλε 515.000 δολάρια ποντάροντας μάλιστα στην ακριβή ημερομηνία έναρξης των επιχειρήσεων, 71 λεπτά πριν τις επίσημες ανακοινώσεις.

«Όταν αυτό το άτομο πόνταρε, η εν λόγω ημερομηνία είχε πιθανότητες 17%. Υπενθυμίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ Τζ. είναι σύμβουλος της Polymarket και η εταιρεία επένδυσε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια στην πλατφόρμα. Τόσο το υπουργείο Δικαιοσύνης, όσο και οι ρυθμιστικές Αρχές διεξήγαγαν έρευνες για την Polymarket, οι οποίες εγκαταλείφθηκαν μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Τραμπ. Οι αγορές προβλέψεων δεν μπορούν να αποτελούν μέσο για να αποκομίσουν κέρδη από την εκ των προτέρων γνώση στρατιωτικών ενεργειών. Χρειαζόμαστε απαντήσεις, διαφάνεια και εποπτεία», έγραψε ο Λέβιτ.

Έξι λογαριασμοί έβγαλαν 1 εκατομμύριο δολάρια

Συνολικά, έξι λογαριασμοί στο Polymarket έβγαλαν 1 εκατομμύριο δολάρια «ποντάροντας» στις ακριβείς ημερομηνίες για τις επιθέσεις, σύμφωνα με το Bloomberg. Σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Bubblemaps SA, οι λογαριασμοί είχαν δημιουργηθεί πρόσφατα τον Φεβρουάριο.

«Οι αγορές προβλέψεων είναι από τα πρώτα προϊόντα που επιτρέπουν πονταρίσματα για γεωπολιτικά γεγονότα», δήλωσε ο Νίκολας Βάιμαν, διευθύνων σύμβουλος της Bubblemaps, σε ένα email. «Σε περιπτώσεις που αφορούν πόλεμο ή σύγκρουση, οι πληροφορίες μπορούν να κυκλοφορήσουν σε έναν ευρύτερο κύκλο πριν γίνουν δημόσιες. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Polymarket απαιτεί γενικά μόνο ένα πορτοφόλι για να πραγματοποιήσει συναλλαγές, το οποίο επιτρέπει υψηλό επίπεδο ανωνυμίας, αυτό μπορεί να δημιουργήσει κίνητρα για τους ενημερωμένους συμμετέχοντες να δράσουν νωρίς».