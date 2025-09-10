Εξάρχεια: Αυτά τα γκλοπ είχαν πάνω τους οι γιοι του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ

Τα δύο πτυσσόμενα γκλοπ, που είχαν στην κατοχή τους οι δύο γιοι του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι συνελήφθησαν στην περιοχή των Εξαρχείων από άνδρες της ΟΠΚΕ, αποκαλύπτει το flash.gr.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία, οι δύο νεαροί άνδρες, ηλικίας 26 και 30 ετών είχαν μαζί τους, όταν υποβλήθηκαν σε έναν τυπικό έλεγχο, τα δύο μαύρα πτυσσόμενα γκλοπ, καθώς και γάντια με κόκκαλο.

Το χρονικό της επεισοδιακής σύλληψης

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου 2025, περίπου στις 18:50 το απόγευμα. Τότε, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ σταμάτησαν τον 26χρονο και τον 30χρονο για έναν τυπικό έλεγχο στα Εξάρχεια και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Ισαύρων.

Σε αυτόν τον τυπικό έλεγχο, οι δύο νεαροί γιοι του πρώην υπουργού επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, εντοπίστηκαν να κατέχουν παρανόμως τα δύο πτυσσόμενα γκλοπ.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες επίσης είχαν πάνω τους και γάντια με κόκκαλο, ενώ τα γκλοπ βρέθηκαν κρυμμένα στα εσώρουχά τους.

Μετά τη σύλληψη τους, οι δύο νεαροί οδηγήθηκαν στο ΤΔΕΕ Εξαρχείων και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τον νόμο περί όπλων.

Τι προβλέπει ο νόμος περί όπλων

Ο νόμος περί όπλων αναφέρεται κυρίως στον Νόμο 2168/1993 («Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις»), ο οποίος έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με μεταγενέστερους νόμους, όπως ο Νόμος 4678/2020 που ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ο Νόμος 5187/2025, καθορίζοντας τις προϋποθέσεις για την απόκτηση, κατοχή, φύλαξη, μεταφορά και χρήση όπλων και εκρηκτικών υλών στην Ελλάδα.

Ο νόμος καλύπτει όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες και εκρηκτικούς μηχανισμούς. Καθορίζει τις διαδικασίες για την έκδοση αδειών κατοχής, όπως αυτές που αφορούν κυνηγετικά όπλα. Επιβάλλει στους κατόχους όπλων την υποχρέωση να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή φύλαξή τους.

Ο Ν. 4678/2020 ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή οδηγία για την περαιτέρω ρύθμιση των όπλων και την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Αφορά θέματα όπως η οπλοφορία, η οπλοχρησία, η εμπορία, καθώς και η χρήση όπλων από αστυνομικούς.