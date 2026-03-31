Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε πλαστά έγγραφα στην Αθήνα - Συνελήφθησαν τρία ηγετικά μέλη

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών επέφεραν πλήγμα στη δράση εγκληματικής οργάνωσης που κατάρτιζε και διακινούσε πλαστά έγγραφα και διευκόλυνε τη διαμονή αλλοδαπών που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν τρία αρχηγικά μέλη ενώ εντοπίστηκαν τρία διαμερίσματα στην περιοχή της Αθήνας τα οποία χρησιμοποιούνταν ως «άτυποι ξενώνες» (safehouse) και εργαστήρια κατάρτισης πλαστών εγγράφων. Σε έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εξοπλισμός εργαστηρίου καθώς και πλήθος πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς ηλικίας 50 και 52 ετών, καθώς και για αλλοδαπή ηλικίας 51 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, του Κώδικα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, για διευκόλυνση εισόδου/εξόδου από το ελληνικό έδαφος εκ κερδοσκοπίας και για κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων.



Επιπλέον, συνελήφθησαν έξι αλλοδαποί ηλικίας 19, 31, 34, 35, 50 και 53 ετών κατηγορούμενοι για παράνομη παραμονή στο ελληνικό έδαφος.

Πώς δρούσαν

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της σπείρας πραγματοποιούσαν τις μεταφορές των αλλοδαπών αρχικά αεροπορικώς από χώρα του εξωτερικού σε άλλη με απ’ ευθείας πτήσεις ή μέσω ενδιάμεσων σταθμών, χρησιμοποιώντας ταξιδιωτικά έγγραφα τρίτων προσώπων. Στη συνέχεια, αυτοί μεταφέρονταν με οχήματα στην ενδοχώρα και από εκεί με λεωφορεία με τελικό προορισμό τον Σταθμό Κ.Τ.Ε.Λ. Κηφισού, απ’ όπου παραλαμβάνονταν από μέλη της οργάνωσης και μεταφέρονταν σε «άτυπους ξενώνες» (safehouse) στην περιοχή της Αθήνας ειδικά διαμορφωμένους με κρεβάτια, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν και ως εργαστήρια κατάρτισης και αποθήκευσης πλαστών εγγράφων.



Το κόστος κάθε παράνομης μεταφοράς κυμαινόταν από 5.000 έως 10.000 ευρώ.



Από έρευνες, τόσο στην κατοχή των κατηγορουμένων, όσο και σε τρεις άτυπους ξενώνες που εντοπίστηκαν κατόπιν διενέργειας ενδελεχούς προανάκρισης, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:



-13- δελτία αιτούντων ασύλου,

-4- διαβατήρια εκδοθέντα από αλλοδαπές Αρχές,

-35- σφραγίδες,

-4- δελτία αδειών διαμονής,

κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή,

-3- σκληροί δίσκοι,

το χρηματικό ποσό των -1.762- δολαρίων,

το χρηματικό ποσό των -2.500- ευρώ και

πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων.



Επιπλέον, κατασχέθηκαν -2- οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνταν ως μέσα τέλεσης των εγκληματικών δραστηριοτήτων της οργάνωσης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.