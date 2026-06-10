Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Άλμα 65% στις νέες ρυθμίσεις οφειλών τον Μάιο

Ισχυρή δυναμική εξακολουθεί να καταγράφει ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών, με τα στοιχεία του Μαΐου να δείχνουν σημαντική αύξηση τόσο στις νέες ρυθμίσεις όσο και στο ενδιαφέρον των πολιτών για ένταξη στη διαδικασία.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τον Μάιο ολοκληρώθηκαν 2.205 νέες ρυθμίσεις οφειλών, που αντιστοιχούν σε αρχικά χρέη ύψους 564 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 65% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Από αυτές, 569 ρυθμίσεις ολοκληρώθηκαν οριστικά, αφού πληρούσαν όλα τα προβλεπόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Την ίδια στιγμή, αυξημένη ήταν και η κινητικότητα στην πλατφόρμα, καθώς οι νέες αιτήσεις που ξεκίνησαν έφτασαν τις 5.967, ενώ οι οριστικές υποβολές ανήλθαν σε 3.128.

Το νέο πλαίσιο διευρύνει την πρόσβαση

Η εντυπωσιακή άνοδος αποδίδεται κυρίως στις αλλαγές που εισήγαγε το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διεύρυνε τα κριτήρια υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Με τον τρόπο αυτό, περισσότεροι οφειλέτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε ρύθμιση των χρεών τους, αποφεύγοντας πιέσεις και διασφαλίζοντας καλύτερη προστασία της περιουσίας τους.

Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 62.600 ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε συνολικές αρχικές οφειλές ύψους 19,21 δισ. ευρώ, στοιχείο που καταδεικνύει τη σταθερή ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το συγκεκριμένο εργαλείο.

Στήριξη για ευάλωτα νοικοκυριά και ΑμεΑ

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα στοιχεία που αφορούν τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Κατά τον Μάιο, περίπου μία στις δέκα ρυθμίσεις αφορούσε οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες ή άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, από την έναρξη εφαρμογής του μηχανισμού, 560 οφειλέτες έχουν πετύχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, εξασφαλίζοντας προστασία της κύριας κατοικίας και της περιουσίας τους.

Τα «κόκκινα» δάνεια στις τράπεζες

Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 από τις συστημικές τράπεζες δείχνουν ότι σχεδόν τα μισά μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) είναι ήδη καταγγελμένα, ενώ περίπου 15% βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης.

Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν τη σημασία των διαθέσιμων εργαλείων διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, καθώς μεγάλος αριθμός δανειοληπτών εξακολουθεί να αναζητά βιώσιμες λύσεις για την αποπληρωμή των οφειλών του.

Ρυθμίσεις και μέσω servicers

Παράλληλα με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, συνεχίζονται και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων μέσω των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

Τον Απρίλιο του 2026, οι τέσσερις μεγαλύτεροι servicers της χώρας - Intrum, Cepal, doValue και Qquant - προχώρησαν σε ρυθμίσεις συνολικού ύψους 205 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν 2.980 οφειλέτες.

Η πλειονότητα των ρυθμίσεων αφορούσε στεγαστικά δάνεια.

Εξυπηρέτηση πολιτών μέσω myEGDIXlive

Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους υπενθυμίζει ότι οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν εξατομικευμένη ενημέρωση και υποστήριξη μέσω της υπηρεσίας myEGDIXlive, είτε με βιντεοκλήση είτε τηλεφωνικά κατόπιν ραντεβού.

Η υπηρεσία λειτουργεί πανελλαδικά με στόχο να διευκολύνει τους πολίτες στην αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών και διαχείρισης χρέους.