Έξοδος 28ης Οκτωβρίου 2025: Μείωση 60% στα θανατηφόρα τροχαία – μόλις 6 νεκροί

Σημαντικά μειωμένος ήταν φέτος ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων κατά την έξοδο της 28ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, στο χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 24 έως και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, καταγράφηκαν 6 θανατηφόρα τροχαία με 6 νεκρούς, έναντι 14 νεκρών πέρυσι — δηλαδή μείωση της τάξης του 60%.

Αναλυτικά τα φετινά περιστατικά κατανέμονται ως εξής:

25 Οκτωβρίου: Χανιά (1)

26 Οκτωβρίου: Φωκίδα (1), Θεσσαλονίκη (1), Ευρυτανία (1), Αττική (1) → σύνολο 4

27 Οκτωβρίου: Ζάκυνθος (1)

Στις 24 και 28 Οκτωβρίου δεν καταγράφηκαν θανατηφόρα τροχαία.

Φωτογραφία αρχείου: Το σημείο κοντά στις σήραγγες των Αγίων Πάντων όπου σημειώθηλε το τροχαίο δυστύχημα/Φωτ. NAFPAKTIANEWS

Αυξημένη κυκλοφορία & συνθήκες της εξόδου

Η έξοδος για την 28η Οκτωβρίου χαρακτηρίζεται από αυξημένη κινητικότητα – οδικοί άξονες, διόδια και επαρχιακοί δρόμοι κατέγραψαν μεγάλο όγκο οχημάτων. Ένας συνδυασμός μεγάλων ροών με μέτρα αστυνόμευσης φαίνεται να συνεισέφερε στη μείωση των θανατηφόρων. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμη πλήρη στοιχεία για τον συνολικό αριθμό των οχημάτων ή των τραυματιών.

Αυστηρά μέτρα της ΕΛ.ΑΣ. για την οδική ασφάλεια

Η Ελληνική Αστυνομία έθεσε σε εφαρμογή σχέδιο αυξημένων μέτρων για την περίοδο 24-28/10/2025 τα οποία περιλάμβαναν:

Ενίσχυση της αστυνόμευσης σε εθνικές οδούς, εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, καθώς και σε περιοχές με υψηλή συχνότητα ατυχημάτων.

Σαρωτικοί ήταν οι έλεγχοι της Αστυνομίας στα Χανιά και το Λασίθι/Φωτ. EUROKINISSI

Ειδικοί έλεγχοι σε παραβάσεις που ευθύνονται για σοβαρά τροχαία: υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, μη χρήση ζώνης/κράνους, αντικανονικά προσπεράσματα.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε κρίσιμα ρεύματα: για το ρεύμα εξόδου την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, και για το ρεύμα εισόδου την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, από ώρα 16:00 έως 23:00.

Ενημέρωση πολιτών για την κατάσταση του οδικού δικτύου και παροχή συμβουλών οδικής ασφάλειας.

Αποτελέσματα ελέγχων και παραβάσεις

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 20-26 Οκτωβρίου 2025, η Ελληνική Αστυνομία διενήργησε 17.848 ελέγχους σε ζητήματα οδικής ασφάλειας, και βεβαιώθηκαν 1.325 παραβάσεις μόνο για μη χρήση κράνους.

Οι περισσότερες παραβάσεις εντοπίστηκαν στην Αττική (522), Ιόνια Νησιά (146), Δυτική Ελλάδα (110) και Θεσσαλία (110).

Τι σημαίνει η μείωση

Η μείωση των θυμάτων — από 14 πέρυσι σε 6 φέτος — υπογραμμίζει τη σημασία:

Της στοχευμένης αστυνόμευσης

Της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων

Της υπεύθυνης συμπεριφοράς των οδηγών.

Παρά τη μεγάλη ροή οχημάτων, το γεγονός ότι τα δυστυχήματα μειώθηκαν σημαντικά δείχνει ότι η συνδυαστική δράση (έλεγχοι + κυκλοφοριακή διαχείριση + οδηγική υπευθυνότητα) αποδίδει. Ωστόσο, οι 6 θάνατοι, αν και λιγότεροι, παραμένουν υπενθύμιση ότι το οδικό δίκτυο εξακολουθεί να παρουσιάζει κινδύνους — ειδικά σε περιόδους έντονης κυκλοφορίας όπως η έξοδος για εορτές.

Οι αριθμοί έπεσαν — αλλά πίσω από κάθε στατιστικό βρίσκεται ένας άνθρωπος, μία οικογένεια, μία απώλεια. Η υπευθυνότητα στο τιμόνι δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση.