Τριήμερο 28ης Οκτωβρίου: Πέρυσι χάθηκαν 14 ζωές. Φέτος, ας κάνουμε τη διαφορά

Το εορταστικό τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου ξεκινά και χιλιάδες οδηγοί ετοιμάζονται για τις εξορμήσεις τους σε όλη τη χώρα. Οι αυξημένες μετακινήσεις αυτής της περιόδου συνοδεύονται κάθε χρόνο από μεγαλύτερο κίνδυνο τροχαίων, ειδικά στο επαρχιακό αλλά και στο αστικό οδικό δίκτυο.

Με αφορμή την έξοδο των εκδρομέων, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) “Πάνος Μυλωνάς”, απευθύνει κάλεσμα για υπεύθυνη οδήγηση και προσοχή, ώστε να ταξιδέψουμε και να επιστρέψουμε όλοι ασφαλείς.

Πέρυσι, στο ίδιο τριήμερο, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο — ένας αριθμός που θυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο αναγκαία είναι η πρόληψη, η υπευθυνότητα και ο σεβασμός στους κανόνες.

Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι ζήτημα τύχης, αλλά στάσης ζωής: αποτέλεσμα σεβασμού, προνοητικότητας και σωστής συμπεριφοράς. Ας απολαύσουμε λοιπόν τις φθινοπωρινές εξορμήσεις με σύνεση και αυτοέλεγχο, τηρώντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και δίνοντας πάντα προτεραιότητα στη ζωή.

Επικαιρότητα και προειδοποιήσεις για το τριήμερο

Σύμφωνα με την Τροχαία, αναμένεται αυξημένη κίνηση στα εθνικά οδικά δίκτυα από το πρωί της Παρασκευής έως το βράδυ της Δευτέρας. Ειδικά στους δρόμους προς Πάτρα, Τρίπολη, Θεσσαλονίκη και τα μεγάλα αστικά κέντρα, οι αρχές έχουν προγραμματίσει ενισχυμένα μέτρα τροχαίας και αυξημένους ελέγχους για υπερβολική ταχύτητα, χρήση κινητού τηλεφώνου και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Eurokinissi

Παράλληλα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την προσοχή και την προετοιμασία των οδηγών. Οι αρχές συστήνουν στους ταξιδιώτες να προγραμματίσουν σωστά τις ώρες αναχώρησης και επιστροφής, να ενημερώνονται για την κίνηση και να αποφεύγουν την οδήγηση σε συνθήκες κόπωσης ή μειωμένης ορατότητας.

Πριν ξεκινήσουμε

Ελέγχουμε το όχημά μας. Πρέπει να είναι σε καλή μηχανική κατάσταση, με σωστή συντήρηση και ελαστικά σε καλή κατάσταση.

Εξετάζουμε την πίεση των ελαστικών, τα υγρά φρένων, λιπαντικών και ψύξης, καθώς και τη λειτουργία φώτων και υαλοκαθαριστήρων.

Έχουμε πάντα μαζί μας τα απαραίτητα: Πυροσβεστήρα, τρίγωνο, φαρμακείο, ανακλαστικό γιλέκο και φακό.

Τοποθετούμε τις αποσκευές σωστά: Τα βαριά αντικείμενα στον χώρο αποσκευών, κοντά στα καθίσματα και δεμένα. Δεν αφήνουμε ελεύθερα αντικείμενα μέσα στην καμπίνα — σε απότομο φρενάρισμα μπορεί να τραυματίσουν επιβάτες.

Στη διαδρομή

Οι κύριες αιτίες τροχαίων είναι η υπερβολική ταχύτητα, το αλκοόλ, η απόσπαση προσοχής, η κόπωση και η μη χρήση ζώνης ή κράνους.

Διατηρούμε απόσταση ασφαλείας και προσαρμόζουμε την ταχύτητα στις συνθήκες του δρόμου, του καιρού και της κυκλοφορίας.

Αποφεύγουμε τη χρήση κινητού, ακόμη και με hands-free, καθώς η προσοχή μας πρέπει να είναι απόλυτα στραμμένη στο δρόμο.

Δεν οδηγούμε ποτέ υπό την επήρεια αλκοόλ. Ορίζουμε τον νηφάλιο οδηγό της παρέας πριν ξεκινήσουμε.

Σεβόμαστε τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τα άτομα με αναπηρία — είναι οι πιο ευάλωτοι χρήστες του δρόμου.

Η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση ανάγκης ή αν το ζητήσει η Τροχαία.

Ξεκουραζόμαστε πριν το ταξίδι και κάνουμε στάσεις κάθε δύο ώρες. Αν λαμβάνουμε φάρμακα που επηρεάζουν την οδήγηση, δεν πιάνουμε τιμόνι.

Ζώνη ασφαλείας: Πάντα και όλοι

Τα παιδιά κάτω των 15» ταξιδεύουν μόνο με το κατάλληλο παιδικό κάθισμα.

Στη μοτοσικλέτα, κράνος και προστατευτικός εξοπλισμός είναι απαραίτητα για οδηγό και συνεπιβάτη.

Σε δύσκολες καιρικές συνθήκες

Ενημερωνόμαστε εκ των προτέρων για τον καιρό και, αν χρειαστεί, αλλάζουμε την ώρα ή μέρα αναχώρησης.



Έχουμε μαζί μας: γάντια, ζεστά ρούχα, επαρκές καύσιμο, φορτισμένο κινητό και νερό.

Αν η ορατότητα μειωθεί από βροχή, χιόνι ή ομίχλη, σταματάμε με ασφάλεια σε ειδικό χώρο και ανάβουμε φώτα και αλάρμ για να προειδοποιήσουμε τους άλλους οδηγούς.

Ακούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών και δεν ρισκάρουμε όταν οι συνθήκες είναι επικίνδυνες.

Το ταξίδι δεν είναι μόνο ο προορισμός, αλλά και η διαδρομή — και κάθε διαδρομή έχει αξία μόνο αν φτάσουμε όλοι στο τέλος της. Μια στιγμή προσοχής μπορεί να σώσει μια ζωή· μια στιγμή απερισκεψίας μπορεί να τη στερήσει για πάντα.

Ας κάνουμε φέτος το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου γιορτή ζωής, όχι μνήμης. Να φύγουμε με χαρά και να επιστρέψουμε με ασφάλεια — γιατί ο πιο όμορφος προορισμός είναι πάντα το σπίτι μας.