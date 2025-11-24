Αλλάζω θερμοσίφωνα: Πράσινο φως για 33.000 νοικοκυριά – 720 εκατ. ευρώ στην αγορά ενέργειας

Το «πράσινο φως» για τους αρχικούς πίνακες του «Εξοικονομώ 2025» άναψε σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σηματοδοτώντας την επίσημη εκκίνηση για περισσότερους από 33.000 πολίτες σε όλη τη χώρα.

Από αυτούς, 25.000 ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, επιβεβαιώνοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός αγγίζει τα 720 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) και ήδη από αυτή την εβδομάδα οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν χρηματοδοτικό σχήμα και να ξεκινήσουν οι πρώτες προκαταβολές.

Το πρόγραμμα παραμένει ιδιαίτερα ελκυστικό χάρη στα υψηλά ποσοστά επιχορήγησης και τον ειδικό «κουμπαρά» που έχει δημιουργηθεί για ευάλωτα νοικοκυριά, οικογένειες με ΑμεΑ, πολύτεκνους, σεισμόπληκτους και όσους έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Οι δικαιούχοι του «Εξοικονομώ 2025» μπορούν στον σύνδεσμο αυτόν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους

135.000 οι οφελούμενοι

Μετά και τη σημερινή ανάρτηση των πινάκων, ο αριθμός των νοικοκυριών που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης τις τελευταίες δύο εβδομάδες ξεπερνά πλέον τις 135.000, με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 1,1 δισ. ευρώ.

Το ΥΠΕΝ συνεχίζει τον «μαραθώνιο» της ενεργειακής θωράκισης της χώρας, προχωρώντας σε ενισχύσεις προϋπολογισμών, απλοποίηση διαδικασιών και παρατάσεις όπου χρειάζεται:

«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης & Θερμοσίφωνα»: Εγκρίθηκαν πάνω από 100.000 αιτήσεις, συνολικού ύψους 350 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ).

«Ανακαινίζω για Νέους»: Προχώρησαν 2.679 αιτήσεις, με προϋπολογισμό 37 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ).

Όλα τα παραπάνω υλοποιούνται μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – μια ισχυρή υπενθύμιση ότι η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη, καθολική και οικονομικά προσβάσιμη για κάθε πολίτη.

Τηλεφωνική υποστήριξη: 2131513745 (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 17:00)

Email: exoikonomo2025@prv.ypeka.gr