Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Τα μέτρα στη Θεσσαλία - Πώς θα γίνεται η απολύμανση στο γάλα

«Τείχος προστασίας» στην ευλογιάς των αιγοπροβάτων προσπαθεί να ορθώσει η κυβέρνηση, με τη λήψη μίας σειράς έκτακτων μέτρων για να αποτραπεί η εξάπλωση της νόσου.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας βρέθηκε σήμερα Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, συμμετέχοντας σε σύσκεψη με τον περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα.

Προηγήθηκε η σύσκεψη όλων των περιφερειαρχών με τον υφυπουργό την περασμένη Δευτέρα στην Αθήνα, στο πλαίσιο της οποίας αποφασίστηκε δέσμη συγκεκριμένων μέτρων για όλη τη χώρα, με ορίζοντα 10 ημερών, προκειμένου να αποφευχθεί ένα νέο lockdown.

Στις δηλώσεις που έκανε ο Χρήστος Κέλλας και μεταφέρει το onlarissa.gr, ο υφυπουργός αναφέρθηκε ξανά σε αυτά τα μέτρα, που συνοπτικά έχουν ως εξής:

Όλοι οι κτηνίατροι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των εποπτευόμενων φορέων θα βρίσκονται στο πεδίο.

Αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας.

Δημιουργία σταθμών απολύμανσης των αυτοκινήτων που εισέρχονται στις εκτροφές, δηλαδή μεταφέρουν γάλα ή ζωοτροφές.

Όπως είπε ο Χρήστος Κέλλας, ήδη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι έτοιμοι 17 απολυμαντικοί σταθμοί και επίσης «έχουμε και τη συμμετοχή της αστυνομίας για την αυστηρή εφαρμογή και τήρηση των μέτρων». «Η συνεργασία όλων μας είναι απαραίτητη για να εκριζώσουμε την ευλογιά», πρόσθεσε.

«Αυτή η εποχή που εφαρμόζονται τα μέτρα είναι η ύστατη ευκαιρία καθώς τα ζώα δεν κατεβάζουν γάλα και είναι μειωμένες οι ανάγκες σε κρέας και έτσι είναι πολύ μειωμένες και οι μετακινήσεις των ζώων. Δεν θέλουμε να προχωρήσουμε σε lockdown το οποίο θα δημιουργήσει αναστάτωση και στην αγορά και στην κτηνοτροφία μας. Ελπίζουμε ότι αυτό το δεκαήμερο μέτρων θα αποδώσει», τόνισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κουρέτας: «Είμαστε ήδη έτοιμοι»

Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας σημείωσε: «Η σύσκεψη με τους περιφερειάρχες και με τον υπουργό γίνεται πράξη αμέσως οπότε είμαστε έτοιμοι ήδη».

«Λειτουργούσαμε πέντε σταθμούς τώρα θα λειτουργήσουμε 17 από τη Δευτέρα. Έξι σταθμοί στη Λάρισα, τέσσερις στην Καρδίτσα και από τρεις σε Μαγνησία και Τρίκαλα», επισήμανε ο περιφερειάρχης.

«Όλα τα αυτοκίνητα που θα πάνε γάλα υποχρεωτικά θα περνούν από τους σταθμούς απολύμανσης. Θα δίνεται πιστοποιητικό και θα γίνεται έλεγχος, ενώ η αστυνομία θα επιτηρεί και θα συμμορφώνει όσους δεν θέλουν να ακολουθήσουν τα μέτρα», δήλωσε ο κ. Κουρέτας.