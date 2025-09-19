Μαύρη μέρα για τους κτηνοτρόφους: «Η ευλογιά σβήνει τα κοπάδια, τις οικογένειες και τη φέτα μας»

Σε απόγνωση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας, καθώς η ευλογιά των προβάτων σαρώνει τα κοπάδια και απειλεί να τινάξει στον αέρα την παραγωγή φέτας και τα ήδη αυξημένα τρόφιμα. Οι αρχές δεν αποκλείουν ακόμη και πανελλαδική απαγόρευση μετακίνησης ζώων, ενώ η οργή στον κάμπο ξεχειλίζει.



Ο 45χρονος πατέρας τριών παιδιών, Γιώργος Τασιούλης, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του μπροστά στα άδεια μαντριά του στον Δήμο Κιλελέρ. Μέσα σε λίγες μέρες, και αφού επένδυσε σχεδόν 2 εκατ. ευρώ για να εκσυγχρονίσει τη μονάδα του, είδε και τα 900 πρόβατά του να θανατώνονται και να θάβονται λίγα μέτρα από το χωράφι του.

«Η μονάδα μας μηδένισε, η οικογένειά μας μηδένισε», λέει με σπασμένη φωνή.



Σύμφωνα με το Reuters τα επίσημα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: 260.000 πρόβατα και κατσίκες –περίπου το 2% του εθνικού κοπαδιού– έχουν θανατωθεί τους τελευταίους 12 μήνες, οδηγώντας σε λουκέτο 1.100 κτηνοτροφικές μονάδες. Το Κιλελέρ είναι το επίκεντρο της τραγωδίας, με πάνω από 40.000 ζώα χαμένα και 80 εκτροφές κλειστές από τον Ιούλιο.



«Η κατάσταση είναι απόλυτη καταστροφή», λέει ο Τασιούλης, ενώ λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα ο Βαγγέλης Καραγιώλης κρατιέται με δυσκολία: «Κάθε πρωί ξυπνάμε με τον φόβο ότι θα βρούμε μολυσμένα ζώα. Δεν κλείνουμε μάτι τη νύχτα».

Διπλό χτύπημα για τη Θεσσαλία

Η Θεσσαλία, η «καρδιά» της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, παράγει το 15% του κρέατος προβάτων και αιγών της χώρας και σχεδόν το 1/3 του γάλακτος και της φέτας. Όμως η περιοχή μοιάζει χτυπημένη από κατάρα: το 2023 η κακοκαιρία «Daniel» πλημμύρισε τον κάμπο, κατέστρεψε καλλιέργειες και πνίξε ζώα. Και τώρα, η ευλογιά έρχεται να αποτελειώσει ό,τι απέμεινε.



Οι αρχές επιστράτευσαν έκτακτο 10ήμερο σχέδιο με κτηνιάτρους και ζώνες απολύμανσης. Όμως, όπως καταγγέλλει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας Δημήτρης Μπαλούκας, «τα σκληρά μέτρα που έπρεπε να ληφθούν τότε, δεν εφαρμόστηκαν εγκαίρως».



Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας καλεί τους παραγωγούς να μην αποκρύπτουν κρούσματα: «Χρειάζεται ευθύνη από όλους, γιατί η κτηνοτροφία μας κινδυνεύει».

Η ανθρώπινη διάσταση είναι ακόμη πιο σκληρή. Ο 80χρονος τυροκόμος Νίκος Καρακάνας κοιτάζει τα άδεια δοχεία του: «Λόγω της ευλογιάς σκότωσαν όλα τα πρόβατα. Είχα δέκα εργαζόμενους, τώρα δεν έχω κανέναν».



Η ευλογιά δεν σκοτώνει μόνο τα ζώα, σβήνει το μέλλον ολόκληρων οικογενειών και απειλεί να βάλει ταφόπλακα στη φέτα, το πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό προϊόν στον κόσμο.