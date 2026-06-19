Ευθεία «βολή» Μαρινάκη σε Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά

Χωρίς περιστροφές ο Παύλος Μαρινάκης «στόχευσε» ευθεία προς τον Αντώνη Σαμαρά με αφορμή την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίο για την Τουρκία - που κατά την κυβέρνηση δικαιώνει απόλυτα τις ελληνικές θέσεις.

«Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ένα από τα πιο ψευδεπίγραφα και άνευ τεκμηρίωσης αφηγήματα που προσπαθούν κάποιοι πολιτικοί, κυρίως από τον χώρο της άκρας δεξιάς και ευρύτερα τέλος πάντων του, πάλαι ποτέ, δικού μας πολιτικού χώρου, να χτίσουν, είναι το αφήγημα της ενδοτικότητας, της υποχωρητικότητας και της αναποτελεσματικότητας στην εξωτερική πολιτική. Όσα έχει πετύχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και άμυνας σε 7 χρόνια, δεν τα έχουμε δει αθροιστικά σε όλα τα υπόλοιπα χρόνια της μεταπολίτευσης» είπε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στο ραδιόφωνο του Real 97.8 όταν ρωτήθηκε το εάν τα όσα είπε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για «ψευτοπατριώτες» αφορούν και στην κριτική που ασκεί ο κ. Σαμαράς για την ασκούμενη εξωτερική πολιτική.

Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος έσπευσε να προσθέσει πως δεν πιστεύει ότι υπάρχουν «περισσότερο και λιγότερο πατριώτες πολιτικοί ή πολίτες» αλλά όπως προσέθεσε:

«Αυτοί που διεκδικούν το «μονοπώλιο» σε όλα αυτά, στον υγιή πατριωτισμό, παριστάνοντάς τους «μεγαλόστομους» πατριώτες, όταν έρχεται η ώρα της ψήφου τους, φαίνεται πόσο λίγοι είναι. Και δεν θα τους αφήσουμε χωρίς να ξέρει ο κόσμος την πραγματικότητα».