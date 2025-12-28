Η αυλαία της σεζόν Formula 1 2025 έπεσε, αλλά οι αριθμοί που άφησε πίσω της αποτυπώνουν με εντυπωσιακό τρόπο το μέγεθος και την ένταση ενός από τα πιο απαιτητικά πρωταθλήματα στην ιστορία του σπορ.

Τα ελαστικά της Pirelli, επίσημου προμηθευτή της Formula 1, κάλυψαν συνολικά 341.099 χιλιόμετρα μέσα στη χρονιά, από την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στη Μελβούρνη έως την καρό σημαία στο Άμπου Ντάμπι. Πρόκειται για απόσταση που αντιστοιχεί σε οκτώμισι γύρους γύρω από τη Γη, ένα στοιχείο που δείχνει ξεκάθαρα το εύρος της πρόκλησης.

24 αγώνες σε πέντε ηπείρους

Το 2025 αποτέλεσε μία από τις πιο απαιτητικές σεζόν όλων των εποχών, καθώς το καλεντάρι περιλάμβανε 24 αγώνες σε πέντε ηπείρους. Από την ακραία ζέστη της Σαουδικής Αραβίας και του Μπαχρέιν μέχρι το ψύχος του Λας Βέγκας, η Pirelli κλήθηκε να προσφέρει ελαστικά που συνδυάζουν απόδοση, αξιοπιστία και προσαρμοστικότητα σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες πίστας και περιβάλλοντος.

Οι γόμες του 2025 και η στρατηγική τους σημασία

Το 96% της συνολικής χιλιομετρικής κάλυψης πραγματοποιήθηκε με slick ελαστικά, τα οποία για το 2025 αποτελούνταν από έξι γόμες. Οι πιο πολυχρησιμοποιημένες ήταν οι C3 και C4, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική τους αξία. Η C3 κάλυψε 93.493 χιλιόμετρα και η C4 ακολούθησε με 91.595. Στη συνέχεια βρέθηκαν η C5 με 66.255 χιλιόμετρα, η C2 με 35.012, η C6 με 22.419 και η C1 με 17.368 χιλιόμετρα, ενώ τα ελαστικά βροχής συμπλήρωσαν το υπόλοιπο 4% της συνολικής απόστασης.

Γύροι, pit stops και αγωνιστική τακτική

Συνολικά, τα ελαστικά της Pirelli συμπλήρωσαν 67.094 γύρους στη διάρκεια της σεζόν. Από αυτούς, οι 64.519 έγιναν με slicks και οι 2.578 με ελαστικά βροχής. Παράλληλα, σε όλους τους αγώνες πραγματοποιήθηκαν 720 pit stops, με το Grand Prix Ισπανίας να κατέχει το ρεκόρ με 53 στάσεις και το Μαϊάμι να βρίσκεται στον αντίποδα με μόλις 18.

Τα μεγαλύτερα stints και η διαχείριση ελαστικών

Ο Εστεμπάν Οκόν με τη Haas κατέγραψε το μεγαλύτερο συνεχόμενο stint της χρονιάς, διανύοντας 303 χιλιόμετρα με ένα σετ C3 στην Τζέντα, καλύπτοντας 49 γύρους. Ο Γάλλος ξεχώρισε και στο Μπακού με 294 χιλιόμετρα σε C4. Αντίστοιχα, ο Πιερ Γκασλί συμπλήρωσε 251 χιλιόμετρα με C2 στη Σαγκάη, ενώ ο Λανς Στρολ κάλυψε 222 χιλιόμετρα με C5 στο Μπακού, αποδεικνύοντας πόσο κρίσιμη είναι η σωστή διαχείριση ελαστικών.

Βρόχινες συνθήκες και αντοχή στο όριο

Σε αγώνες με βροχή, ο Λάντο Νόρις και ο Νίκο Χούλκενμπεργκ διένυσαν από 194 χιλιόμετρα με ενδιάμεσα ελαστικά στο Σίλβερστοουν. Η μεγαλύτερη συνεχόμενη χρήση full wet καταγράφηκε στο Λας Βέγκας, με 61 χιλιόμετρα, καθώς οι δύο οδηγοί της Aston Martin και ο Χούλκενμπεργκ συμπλήρωσαν από 10 γύρους σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Η τεράστια υλικοτεχνική πρόκληση της Pirelli

Η πολυπλοκότητα της Formula 1 αποτυπώνεται και στον αριθμό των σετ ελαστικών που διατέθηκαν στις ομάδες. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 6.120 σετ slicks, εκ των οποίων 1.800 ήταν C5, 1.580 C4 και 1.400 C3, μαζί με περίπου 1.900 σετ ελαστικών βροχής. Όλα αυτά διαχειρίστηκαν βάσει αυστηρών κανονισμών που καθορίζουν τη χρήση τους ανά αγωνιστικό τριήμερο.

Οι ακραίες θερμοκρασίες της χρονιάς

Οι θερμοκρασίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη συμπεριφορά των ελαστικών. Η υψηλότερη θερμοκρασία οδοστρώματος σημειώθηκε στην Τζέντα με 58,2 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υψηλότερη θερμοκρασία αέρα καταγράφηκε στο Μπαχρέιν με 39,1 βαθμούς. Στον αντίποδα, το Λας Βέγκας παρουσίασε τις πιο ψυχρές συνθήκες, τόσο στις κατατακτήριες όσο και στον αγώνα.

Το πρόγραμμα Pirelli Hot Laps

Πέρα από τη Formula 1, τα ελαστικά της Pirelli πρωταγωνίστησαν και στο πρόγραμμα Hot Laps, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε επτά αγωνιστικά τριήμερα. Συνολικά ολοκληρώθηκαν 2.528 γύροι με supercars από επτά κατασκευαστές και τη συμμετοχή ενεργών οδηγών, θρύλων του σπορ και ανερχόμενων ταλέντων.

Η φιλανθρωπική διάσταση της σεζόν

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η φιλανθρωπική δράση της Pirelli, καθώς ένα show tyre υπογεγραμμένο από οδηγούς της Formula 1 δημοπρατήθηκε στο Άμπου Ντάμπι έναντι 31.200 δολαρίων, με όλα τα έσοδα να διατίθενται στο Make-A-Wish UAE, ολοκληρώνοντας ιδανικά μια σεζόν γεμάτη προκλήσεις και επιδόσεις.