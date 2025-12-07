Formula 1 2025 Grand Prix Άμπου Ντάμπι: Νικητής ο Φερστάπεν πρωταθλητής ο Νόρις

Ο Λάντο Νόρις έγραφε ιστορία. Μετά από μια χρονιά γεμάτη ένταση, ανατροπές και ψυχοφθόρα μάχη μέχρι την τελευταία στροφή, ο 26χρονος Βρετανός κατέκτησε για πρώτη φορά το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1. Η σεζόν του 2025 κορυφώθηκε στο Άμπου Ντάμπι, όπου ο Νόρις άντεξε την πίεση του Μαξ Φερστάπεν και του Όσκαρ Πιάστρι, σφραγίζοντας τον τίτλο με μια τρίτη θέση που άξιζε όσο ένα βάθρο ζωής.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται για υποδεχθεί τον 11ο παγκόσμιο πρωταθλητή του. Ο Λάντο Νόρις μπήκε σε μια λίστα που αποτελείται από τους Χάμιλτον (7 τίτλους), Στιούαρτ (3), Κλαρκ (2), Γκράχαμ Χιλ (2), Μπάτον (1), Χόθορν (1), Χαντ (1), Ντέιμον Χιλ (1), Μάνσελ (1) και Σέρτις (1). Η McLaren δικαίως έχει δεχθεί πολλές κριτικές φέτος για πολλά από τα λάθη της. Αλλά στο Αμπου Ντάμπι, δεν έκανε ούτε ένα λάθος.

Όσο για το Φερστάπεν με τη νίκη του αυτή τελειώνει τη χρονιά με τις περισσότερες pole positions και νίκες σε αγώνες [οκτώ]. Αλλά προφανώς αυτό δεν είναι το ρεκόρ που ήθελε.

Ο αγώνας

Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη από την αρχή. Ο Νόρις εκκίνησε δεύτερος, αλλά είδε τον Πιάστρι να τον περνάει νωρίς. Η Ferrari του Σαρλ Λεκλέρ πίεζε αδυσώπητα, ωστόσο ο οδηγός της McLaren κράτησε σταθερά τη θέση του. Ο Φερστάπεν πήρε τη νίκη στον αγώνα, όμως τερμάτισε μόλις δύο βαθμούς πίσω από τον νέο πρωταθλητή. Το σερί των τεσσάρων συνεχόμενων τίτλων του Ολλανδού έλαβε τέλος, και το όνομα του Νόρις προστέθηκε στο ιερό βιβλίο της Formula 1.

Πως φτάσαμε εδώ

«Σας ευχαριστώ παιδιά… σας αγαπώ! Μαμά, μπαμπά, κλαίω!» ακούστηκε η φωνή του Νόρις στο team radio, αποδεικνύοντας πως πίσω από τα μονοθέσια, τις στρατηγικές και τους αριθμούς κρύβονται άνθρωποι, όνειρα και χρόνια προσμονής.

Για τη McLaren, αυτός ο τίτλος ήταν ο πρώτος από την εποχή του Λιούις Χάμιλτον το 2008. Για τον ίδιο τον Νόρις, ήταν η δικαίωση μιας επταετούς πορείας μέσα στην ομάδα, από τη στιγμή που εντάχθηκε ως junior και άρχισε να περιμένει τη μεγάλη ευκαιρία του. Οι πρώτες πέντε σεζόν του έμοιαζαν με άγραφη σελίδα: μηδενικές νίκες, τόνους απογοήτευσης. Όμως η αναβάθμιση πριν το GP του Μαϊάμι πέρυσι άλλαξε τη μοίρα του. Εκεί πήρε την πρώτη του νίκη και από τότε άνοιξε η όρεξη. Άλλες τρεις επιτυχίες ακολούθησαν το 2024, αν και η προσπάθειά του να απειλήσει τον Φερστάπεν έσβησε με τρεις αγώνες να απομένουν.

Η χρονιά του 2025

Το 2025 ξεκίνησε με τους μπουκ να τον έχουν φαβορί—και όχι άδικα. Η McLaren ήταν δυνατή, αλλά ο Πιάστρι παραμόνευε. Στην Αυστραλία όλα έδειχναν ροζ σύννεφα με τη νίκη του Νόρις. Όμως έξι αγώνες χωρίς νίκη, την ώρα που ο Πιάστρι μετρούσε τέσσερις, τον έριξαν στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Τον Αύγουστο, ο εφιάλτης στο ολλανδικό Grand Prix—ένα τεχνικό πρόβλημα τον ανάγκασε να εγκαταλείψει και η διαφορά του με τον Πιάστρι έφτασε τους 34 βαθμούς. Η σεζόν έμοιαζε χαμένη. Και τότε ήρθε η ανατροπή: μια σειρά αγώνων όπου ο Πιάστρι άρχισε να χάνει έδαφος και οι επικές νίκες στο Μεξικό και στη Βραζιλία έφεραν και πάλι τη μάχη στο χέρι του Βρετανού.

Η αμφιθυμία συνεχίστηκε. Και τα δύο μονοθέσια της McLaren αποκλείστηκαν στο Λας Βέγκας λόγω φθοράς στο plank, ενώ το πιντγουόλ έχασε στρατηγικά την μπάλα στο Κατάρ όταν δεν μπήκαν για αλλαγή ελαστικών στο safety car. Το πρωτάθλημα οδηγήθηκε έτσι σε οριακή μονομαχία στα ΗΑΕ: ο Φερστάπεν 12 βαθμούς πίσω, ο Πιάστρι 16. Στο τελευταίο Grand Prix, ο Νόρις άντεξε. Έγραψε το όνομά του ως ο 35ος παγκόσμιος πρωταθλητής στα 75 χρόνια ιστορίας της Formula 1. Ένας οδηγός που μεγάλωσε μπροστά στα μάτια του paddock, που γέμισε με χαμόγελα γκαράζ και grandstands, τώρα κρατούσε τον τίτλο.

Η ιστορία του δεν είναι μόνο ένας τίτλος. Είναι το ταξίδι από την αναμονή στη λάμψη, η νίκη μιας γενιάς που περίμενε τον δικό της ήρωα.

Over to you, Lando 🎙️



The first interview with our new world champion! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/py5OTzAxCg — Formula 1 (@F1) December 7, 2025

Highlights του αγώνα

• Πιάστρι εξασφάλισε την pole, βάζοντας πίεση στον Νόρις από την αρχή

• Ο Φερστάπεν ξεκινούσε τρίτος, γνωρίζοντας ότι έπρεπε να κερδίσει

• Η Ferrari του Λεκλέρ απείλησε τη McLaren αλλά δεν μπόρεσε να περάσει

• Ο Νόρις κράτησε την τρίτη θέση, η οποία του έδωσε το πρωτάθλημα.