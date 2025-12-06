Formula 1 2025 Grand Prix Αμπου Ντάμπι: Φερστάπεν στην pole position

Η δραματική χρονία του 2025 κορυφώνεται στο Άμπου Ντάμπι, όπου ο Μαξ Φερστάπεν θα εκκινήσει από την pole position. Στην πιο κρίσιμη μάχη της χρονιάς, ο Ολλανδός ξεκινά πρώτος έχοντας δίπλα του τον μεγάλο αντίπαλο για το πρωτάθλημα, Λάντο Νόρις, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι παραμονεύει στην τρίτη θέση. Με μόλις 12 βαθμούς να χωρίζουν τον Ολλανδό από τον Βρετανό πριν από την τελική μάχη της Κυριακής, το σενάριο τίτλου έχει ουσιαστικά μετατραπεί σε θρίλερ, όπου κάθε γύρος θα είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.

Ο Νόρις, με το προβάδισμα ασφαλείας, χρειάζεται απλά ένα βάθρο για να στεφθεί πρωταθλητής, ό,τι κι αν κάνει ο Φερστάπεν. Κι όμως, το Άμπου Ντάμπι μας έχει συνηθίσει να αντιστρέφει τα δεδομένα, οπότε η αίσθηση πως όλα είναι πιθανά μένει ανοιχτή. Ο Φερστάπεν γνωρίζει ότι η μόνη του ευκαιρία είναι μία νίκη και παράλληλα να ελπίσει πως ο οδηγός της McLaren θα τερματίσει εκτός πρώτης τριάδας. Ο Πιάστρι, με 16 πόντους πίσω από τον συναθλητή του, μοιάζει να χρειάζεται ένα θαύμα για να κλέψει τον τίτλο∙ η τρίτη θέση του στην εκκίνηση προσφέρει μεν ελπίδες, αλλά υπόσχεται περισσότερο ένα σκιώδη ρόλο σε έναν αγώνα που καθορίζεται από άλλους.

Τι έγινε στα Q

Ο Φερστάπεν έδειξε για άλλη μια φορά τα δόντια του στη μάχη των κατατακτήριων. Με δύο γύρους στο Q3 που ήταν αρκετοί για pole από μόνοι τους, τερμάτισε 0,201” μπροστά από τον Νόρις, στέλνοντας δυναμικό μήνυμα ότι δεν ήρθε στο Άμπου Ντάμπι για να παίξει άμυνα. Οι McLaren, που ξεκίνησαν το τελευταίο σκέλος με ελαφρώς μεταχειρισμένα μαλακά λόγω των τελευταίων εγκαταλειμμένων προσπαθειών στο Q2, δυσκολεύτηκαν να βρουν ρυθμό. Ο Πιάστρι ήταν αρχικά μπροστά από τον Νόρις, αλλά στην τελική προσπάθεια ο Βρετανός βρήκε λίγο αέρα και πέρασε μπροστά του.

Ο γύρος του Νόρις στο 1:22.408 φαινόταν να τον σταθεροποιεί δίπλα στον Φερστάπεν, όμως ο Ολλανδός βρήκε επιπλέον εννέα εκατοστά του δευτερολέπτου για να σφραγίσει την pole – ένα μικρό περιθώριο που όμως μεταφράζεται σε μεγάλο στρατηγικό όπλο για την Κυριακή. Μπροστά στα φώτα, οι τρεις τους θα βρίσκονται δίπλα δίπλα. Έτσι ο αγώνας θα ξεκινήσει με ένταση από το πρώτο μέτρο. Πίσω τους, ο Τζορτζ Ράσελ έκλεισε τη δεύτερη σειρά, αν και δύο γλιστρήματα σε διαφορετικές στροφές του στέρησαν ίσως την ευκαιρία για καλύτερο αποτέλεσμα. Πέμπτος βρέθηκε ο Σαρλ Λεκλέρ που, όπως ομολόγησε στον ασύρματο, σκέφτηκε να ακυρώσει τον γύρο του «πέντε φορές» λόγω της δύστροπης συμπεριφοράς της Ferrari.

Ο Φερνάντο Αλόνσο συνέχισε την αθόρυβη αλλά αποτελεσματική δουλειά του, μπροστά από τον προστατευόμενό του, Γκαμπριέλ Μπορτολέτο, ο οποίος πέτυχε την πέμπτη παρουσία του στο Q3 φέτος. Ο Εστεμπάν Οκόν αξιοποίησε επιτέλους σωστά το φρενάρισμα της Alpine και έφτασε στην όγδοη θέση, με τον Ίζακ Χάτζαρ να κάνει εντυπωσιακή εμφάνιση στην ένατη και τον Γιούκι Τσουνόντα στη δέκατη, έχοντας θυσιάσει τον γύρο του για να δώσει slipstream στον Φερστάπεν.

Ακριβώς έξω από το Q3 βρέθηκε ο Όλιβερ Μπέρμαν, που είχε δυνατή εικόνα όλο το τριήμερο, αλλά του έλειψαν μόλις 0,007” για να περάσει. Παρόλα αυτά, κατέκτησε την 11η θέση, πάνω από τον Κάρλος Σάινθ που έδειξε σημάδια ταχύτητας χωρίς όμως να καταφέρει να ολοκληρώσει ιδανικά τον γύρο. Ο Λίαμ Λόουσον αποκλείστηκε από τον team mate του, ενώ μεγάλη έκπληξη αποτέλεσε ο αποκλεισμός του Αντρέα Κίμι Αντονέλι, που δεν μπόρεσε να δαμάσει το πίσω μέρος της Mercedes του στον τελευταίο χρονομετρημένο τομέα. Ο Λανς Στρολ συμπλήρωσε τη δεκάδα εξόδου στο Q2.

Στο πρώτο σκέλος, ο Λιούις Χάμιλτον γνώρισε ακόμη έναν πικρό αποκλεισμό, το τρίτο συνεχόμενο Q1. Ο Μπορτολέτο έκανε τον πιο κρίσιμο γύρο του και με ένα άλμα στον χρόνο, πέταξε εκτός τον επτάκις πρωταθλητή. Άλλος χαμένος ήταν ο Άλεξ Άλμπον, που από έβδομος κατρακύλησε μέχρι τη 17η θέση καθώς οι υπόλοιποι βελτίωναν διαρκώς. Ο Μπορτολέτο επικράτησε του Νίκο Χούλκενμπεργκ για να κλείσει το μεταξύ τους σκορ στις κατατακτήριες, ενώ ο Γερμανός δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την γρήγορη Sauber και έμεινε 18ος μπροστά από τις δύο Alpine. Ο Πιερ Γκασλί βρέθηκε 0,4 δευτ. μπροστά από τον Φράνκο Κολαπίντο, που είχε δύο γύρους ακυρωμένους για παραβίαση ορίων πίστας.

Με τη μάχη του τίτλου να φουντώνει και όλα να κρίνονται την Κυριακή, η θέση εκκίνησης είναι απλά η σπίθα. Το Άμπου Ντάμπι ξέρει να γράφει ιστορίες και φέτος ετοιμάζεται για άλλη μία.

Τα Highlights των κατατακτηρίων δοκιμών

• Pole position: Μαξ Φερστάπεν με δύο γύρους ικανούς για pole

• O Νόρις δεύτερος, χρειάζεται μόνο βάθρο για να πάρει τον τίτλο

• Ο Πιάστρι τρίτος, 16 βαθμούς πίσω και σε ρόλο outsider

• Ράσελ τέταρτος με δύο εντυπωσιακά γλιστρήματα

• Λεκλέρ πέμπτος με «απρόβλεπτη» Ferrari

• Αλόνσο, Μπορτολέτο, Οκόν, Χάτζαρ, Τσουνόντα στο top 10

• Χάμιλτον αποκλείστηκε για τρίτο συνεχόμενο αγώνα στο Q1

• Η μάχη του τίτλου ανάβει για τα καλά στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς