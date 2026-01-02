Formula 1 2026: Πότε παρουσιάζουν τα μονοθέσιά τους οι ομάδες και τι αλλάζει στη νέα εποχή

Η σεζόν της Formula 1 για το 2026 μπορεί να μοιάζει ακόμη μακριά, όμως τα πρώτα σημάδια της νέας εποχής είναι ήδη εδώ. Οι παρουσιάσεις των μονοθεσίων πλησιάζουν, με τις πρώτες αποκαλύψεις να έχουν προγραμματιστεί από τις 15 Ιανουαρίου. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για το πρωτάθλημα, καθώς θα εφαρμοστεί ένα ολοκαίνουργιο τεχνικό πλαίσιο κανονισμών, θα κάνει την εμφάνισή της μία νέα ομάδα, η Cadillac, ενώ η Audi ετοιμάζεται να μπει επίσημα στη Formula 1 μέσω της εξαγοράς της Sauber.

Here we go 2026 pic.twitter.com/fl5Y8wIY88 pic.twitter.com/VBDKGuEIbz — Audi F1 Racing Team (@audi_f1stars) December 17, 2025

Αν και ομάδες όπως η McLaren, η Mercedes και η Williams δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα ημερομηνίες παρουσίασης, όλες οι υπόλοιπες έχουν δώσει σαφή εικόνα για το πότε οι φίλοι του αθλήματος θα μπορέσουν να δουν τα χρώματα και τη φιλοσοφία των μονοθεσίων του 2026. Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων ξεκινά δυναμικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και ολοκληρώνεται στις αρχές Φεβρουαρίου, με την Aston Martin να ρίχνει την αυλαία.

Red Bull και Racing Bulls ανοίγουν τον χορό στο Ντιτρόιτ

Η αυλαία των παρουσιάσεων θα ανοίξει στις 15 Ιανουαρίου, όταν η Red Bull και η Racing Bulls θα αποκαλύψουν τις νέες τους εμφανίσεις σε κοινή εκδήλωση στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν. Το γεγονός έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της συνεργασίας Red Bull Powertrains με τη Ford, μία σύμπραξη που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στην εποχή των νέων υβριδικών κινητήρων.

Ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Laurent Mekies, έχει ήδη τονίσει ότι η συγκεκριμένη συνεργασία δεν αποτελεί απλώς ένα νέο κεφάλαιο, αλλά ένα ξεκάθαρο μήνυμα για το μέλλον της Formula 1, βασισμένο στη μηχανολογική υπεροχή, την καινοτομία και το πάθος. Για τη Red Bull, η εκδήλωση αυτή δεν αφορά μόνο τα χρώματα του μονοθεσίου, αλλά ολόκληρη τη φιλοσοφία της νέας εποχής.

Η είσοδος της Audi και ο ρόλος της Honda το 2026

Στις 20 Ιανουαρίου, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Βερολίνο, όπου η Audi θα πραγματοποιήσει ένα παγκόσμιο λανσάρισμα. Η γερμανική εταιρεία ετοιμάζεται να αναλάβει πλήρως τη Sauber από το 2026 και η παρουσίαση αυτή αποτελεί ουσιαστικά το επίσημο ξεκίνημα της Audi στη Formula 1. Η αποκάλυψη της νέας εμφάνισης αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο πολυσυζητημένες εισόδους κατασκευαστή στο σπορ.

Την ίδια ημέρα, αλλά στην άλλη άκρη του κόσμου, η Honda θα παρουσιάσει τον νέο της κινητήρα στο Τόκιο. Η ιαπωνική εταιρεία ξεκινά αποκλειστική συνεργασία με την Aston Martin, μετά το τέλος της συνεργασίας της με τη Red Bull στο τέλος του 2025. Η ξεχωριστή παρουσίαση δείχνει πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν πλέον οι κατασκευαστές κινητήρων στη νέα εποχή της Formula 1.

Alpine, Ferrari και Haas στην ίδια ημερομηνία

Η 23η Ιανουαρίου είναι ίσως η πιο «γεμάτη» ημέρα του προγράμματος. Η Alpine θα παρουσιάσει το μονοθέσιό της σε εκδήλωση στη Βαρκελώνη, σε μία χρονιά-ορόσημο για τη γαλλική ομάδα, καθώς ξεκινά και η συνεργασία της με τη Mercedes για τους κινητήρες. Η αλλαγή αυτή θεωρείται κρίσιμη για τις φιλοδοξίες της Alpine στη νέα εποχή.

Την ίδια ημέρα, η Ferrari θα αποκαλύψει τη δική της εμφάνιση για το 2026. Αν και η τοποθεσία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, παραδοσιακά η Scuderia προτιμά να πραγματοποιεί τις παρουσιάσεις της στο Μαρανέλο ή στο Φιοράνο.

Tifosi, mark your calendars. pic.twitter.com/ENMraWmkHX — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 18, 2025

Ο επικεφαλής της ομάδας, Fred Vasseur, έχει ήδη δηλώσει ότι η προετοιμασία θα είναι οριακή, με την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης του μονοθεσίου μόλις μία ημέρα πριν την παρουσίαση, κάτι που δείχνει πόσο έντονος είναι ο ανταγωνισμός.

Η Haas, από την πλευρά της, θα ακολουθήσει πιο λιτή προσέγγιση, παρουσιάζοντας τα χρώματά της διαδικτυακά, χωρίς ζωντανή εκδήλωση, την ίδια ακριβώς ημερομηνία.

Η Cadillac κάνει εντυπωσιακή είσοδο στη Formula 1

Στις 8 Φεβρουαρίου, όλα τα βλέμματα θα στραφούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η Cadillac θα αποκαλύψει για πρώτη φορά τη νέα της εμφάνιση ως η 11η ομάδα του πρωταθλήματος.

The livery is set. See you Super Bowl Sunday 👀



Mark your calendars 🔗 https://t.co/8AvMbPRebR pic.twitter.com/v4OhtpzG5k — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) December 3, 2025

Η αμερικανική ομάδα επέλεξε έναν ιδιαίτερα θεαματικό τρόπο, παρουσιάζοντας το livery της μέσα από τηλεοπτική διαφήμιση κατά τη διάρκεια του Super Bowl, στο στάδιο Levi’s Stadium. Πρόκειται για μία κίνηση που δείχνει ξεκάθαρα τις φιλοδοξίες της Cadillac να συνδέσει τη Formula 1 με το ευρύτερο αμερικανικό κοινό.

Aston Martin και το πρώτο μονοθέσιο του Newey

Η τελευταία παρουσίαση θα γίνει στις 9 Φεβρουαρίου από την Aston Martin. Το AMR26 έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς θα είναι το πρώτο μονοθέσιο που φέρει την υπογραφή του Adrian Newey για την ομάδα του Lawrence Stroll. Αν και η τοποθεσία δεν έχει επιβεβαιωθεί, όλα δείχνουν ότι η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ομάδας στο Silverstone, παρουσία των Fernando Alonso και Lance Stroll.

AMR26 arrives.

09.02.26 pic.twitter.com/du9lqgXIuR — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) December 1, 2025

Η Aston Martin κλείνει έτσι τον κύκλο των παρουσιάσεων, δίνοντας το τελικό στίγμα για τη νέα εποχή της Formula 1.