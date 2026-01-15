Formula 1 2026: Όταν ένα Grand Prix καίει δεκάδες χιλιάδες ευρώ μόνο σε καύσιμο

Αν μεταφράσει κανείς τη Formula 1 του 2026 σε καθαρούς αριθμούς, το σοκ έρχεται γρήγορα. Ένα σύγχρονο μονοθέσιο χρειάζεται περίπου 100 κιλά καυσίμου για να ολοκληρώσει ένα Grand Prix, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 130 λίτρα. Με το κόστος των νέων βιώσιμων καυσίμων να φτάνει έως και τα 250 ευρώ το λίτρο, μόνο το καύσιμο ενός αγώνα μπορεί να ξεπεράσει τις 32.000 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο. Και αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

Στους αγώνες προστίθενται τα ελεύθερα δοκιμαστικά, τα τεστ εξέλιξης, οι προσομοιώσεις στον πάγκο, τα shakedown και οι αμέτρητοι γύροι που γίνονται πριν καν ξεκινήσει η σεζόν. Σε ένα πρωτάθλημα 24 αγώνων, το «πράσινο» όραμα της Formula 1 μεταφράζεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μόνο για να γεμίζουν τα ρεζερβουάρ. Κάπου εκεί, η βιωσιμότητα παύει να είναι αφηρημένη έννοια και γίνεται ένα πολύ πραγματικό οικονομικό και τεχνικό βάρος. Αυτή η πραγματικότητα εξηγεί γιατί, λίγες μόλις ημέρες πριν από τα πρώτα τεστ της νέας εποχής, η FIA αναγκάστηκε να χαλαρώσει προσωρινά τους κανόνες.

Το καύσιμο ως σύμβολο της νέας εποχής της F1

Κάθε φορά που η Formula 1 μιλά για νέο τεχνικό κύκλο, το καύσιμο παρουσιάζεται ως το απόλυτο σύμβολο της αλλαγής. Από το 2026, όλα τα μονοθέσια θα πρέπει να χρησιμοποιούν καύσιμα χωρίς κανένα ορυκτό συστατικό και με ουδέτερο ισοζύγιο CO2 σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής. Όχι μόνο κατά την καύση στον κινητήρα, αλλά από τη στιγμή που δημιουργείται το καύσιμο μέχρι και τη στιγμή που καταναλώνεται στην πίστα.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι το διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπεται πρέπει να έχει δεσμευτεί ή αντισταθμιστεί νωρίτερα στη διαδικασία παραγωγής. Ένα φιλόδοξο σχέδιο, που ταιριάζει με το αφήγημα της σύγχρονης Formula 1, αλλά φέρνει μαζί του τεράστιες τεχνικές προκλήσεις.

Χημεία, βιομάζα και συνθετικά καύσιμα

Το πρόβλημα βρίσκεται στο κενό ανάμεσα στον στόχο και την πραγματικότητα. Οι προμηθευτές καυσίμων έχουν δύο βασικές διαδρομές: συνθετικά καύσιμα από υδρογόνο και CO2 ή καύσιμα που προέρχονται από βιομάζα. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, για να επιτευχθεί η απαιτούμενη ενεργειακή πυκνότητα και μια καθαρή, σταθερή καύση, απαιτούνται ειδικά μόρια που αναπτύσσονται στο εργαστήριο.

Πολλά από αυτά τα συστατικά δεν παράγονται ακόμη σε βιομηχανικές ποσότητες. Έτσι, οι προμηθευτές αναγκάζονται να τα κατασκευάζουν εσωτερικά, κάτι που αυξάνει δραματικά τόσο τους χρόνους όσο και το κόστος. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Autoracer, οι τιμές μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 250 ευρώ ανά λίτρο, νούμερο που μέχρι πρόσφατα θα ακουγόταν αδιανόητο ακόμη και για τη Formula 1.

Όταν το καύσιμο γίνεται παράγοντας απόδοσης

Η συνέπεια δεν είναι μόνο οικονομική. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι από το 2026 και μετά, η ποιότητα του καυσίμου μπορεί να εξελιχθεί σε πραγματικό παράγοντα απόδοσης. Περισσότερη ενέργεια σε μικρότερο όγκο σημαίνει λιγότερο καύσιμο στο ξεκίνημα του αγώνα, άρα χαμηλότερο βάρος και ενδεχομένως καλύτερους χρόνους.

Στα βιοκαύσιμα προστίθενται και τεχνικά ζητήματα, όπως προβλήματα στα συστήματα ψεκασμού και φαινόμενα προανάφλεξης. Αν η καύση δεν είναι σταθερή, οι ομάδες κινδυνεύουν να χάσουν απόδοση ή να αντιμετωπίσουν προβλήματα αξιοπιστίας. Σε μια εποχή όπου οι μονάδες ισχύος (βενζινοκινητήρες και ηλεκτροκινητήρες) θα είναι ήδη εξαιρετικά πολύπλοκες, το καύσιμο παύει να είναι απλός παράγοντας και γίνεται κρίσιμο κομμάτι της συνολικής απόδοσης.

Η FIA χαλαρώνει τους κανόνες πριν τα τεστ του 2026

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ορισμένοι προμηθευτές ζήτησαν βοήθεια από τη FIA. Η Ομοσπονδία, όπως επιβεβαίωσε στο Auto Motor und Sport, αποδέχθηκε το αίτημα. Στα προ-σεζόν τεστ της νέας Formula 1, που θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών στη Βαρκελώνη από τις 26 έως τις 30 Ιανουαρίου, θα επιτραπεί η χρήση μιγμάτων καυσίμων που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία ομολογκασιόν.

Με απλά λόγια, εκτός αγωνιστικών τριημέρων, οι ομάδες δεν θα είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν άμεσα το τελικό, πλήρως πιστοποιημένο καύσιμο. Θεωρητικά, αυτό ανοίγει ακόμη και την πόρτα σε μίγματα που περιέχουν ορυκτά καύσιμα, αν και η προσδοκία είναι ότι όλοι θα δουλέψουν με συνθέσεις πολύ κοντά στο τελικό προϊόν. Τα τεστ άλλωστε υπάρχουν για να εντοπίζονται πραγματικά προβλήματα, όχι για να δημιουργούνται νέα.

Μια εξαίρεση με ξεκάθαρο τέλος

Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί αλλαγή φιλοσοφίας, αλλά αναγνώριση ενός σοβαρού bottleneck. Η διαδικασία ομολογκασιόν είναι αργή και εξαιρετικά λεπτομερής, αφού κάθε μόριο και κάθε πρόσθετο πρέπει να ελεγχθεί ώστε να πληροί τους κανόνες βιωσιμότητας. Δεν υπάρχουν προηγούμενα και όλοι κινούνται σε αχαρτογράφητα νερά. Όταν ξεκινήσει η αγωνιστική σεζόν του 2026, ο στόχος θα είναι ξεκάθαρος: όλες οι ομάδες της Formula 1 θα αγωνίζονται αποκλειστικά με βιώσιμο καύσιμο. Μέχρι τότε, το μεγαλύτερο εμπόδιο παραμένει το κόστος. Όπως το έθεσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της Haas, Ayao Komatsu: «Το λέμε βιώσιμο καύσιμο. Βιώσιμο για το περιβάλλον, αλλά όχι για τα οικονομικά».