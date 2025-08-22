Φανουρόπιτα Αγίου Όρους με 9 υλικά
Δεν είναι μόνο ένα γλκό αλλά μια ζωντανή μαρτυρία πίστης, παράδοσης και προσφοράς.
Η Φανουρόπιτα είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γλυκίσματα της ορθόδοξης παράδοσης, αφιερωμένο στη μνήμη του Αγίου Φανουρίου, που τιμάται στις 27 Αυγούστου. Σύμφωνα με το έθιμο, η πίτα παρασκευάζεται με μονό αριθμό υλικών, συνήθως 7, 9 ή 11, και προσφέρεται για τη συγχώρεση ψυχών και τη φανέρωση χαμένων πραγμάτων ή λύσεων σε δυσκολίες. Στο Άγιον Όρος, οι μοναχοί τη φτιάχνουν με απλά νηστίσιμα υλικά, μοιράζοντάς τη στους αδελφούς και τους προσκυνητές. Έτσι, η φανουρόπιτα δεν είναι μόνο ένα γλυκό, αλλά μια ζωντανή μαρτυρία πίστης, παράδοσης και προσφοράς.
Υλικά (9 συνολικά)
- 1 ποτήρι ελαιόλαδο
- 1 ποτήρι ζάχαρη
- 1 ποτήρι χυμό πορτοκαλιού
- 1 κ.γ. σόδα (διαλυμένη στον χυμό)
- 1 κ.γ. κανέλα
- ½ κ.γ. γαρύφαλλο
- 1 ποτήρι σταφίδες
- ½ ποτήρι καρύδια (προαιρετικά, αλλά κρατάει τον αριθμό μονό)
- 3 ποτήρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
Εκτέλεση
- Σε μπολ ανακατεύουμε ελαιόλαδο με ζάχαρη.
- Ρίχνουμε τον χυμό πορτοκαλιού με τη σόδα.
- Προσθέτουμε κανέλα και γαρύφαλλο.
- Ρίχνουμε το αλεύρι λίγο-λίγο.
- Ανακατεύουμε και στο τέλος προσθέτουμε σταφίδες και καρύδια.
- Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 45-50 λεπτά.