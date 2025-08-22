Breaking news icon BREAKING
Φωτιά τώρα στο Παρανέστι Δράμας - Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Φανουρόπιτα Αγίου Όρους με 9 υλικά

Δεν είναι μόνο ένα γλκό αλλά μια ζωντανή μαρτυρία πίστης, παράδοσης και προσφοράς.

Η Φανουρόπιτα είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γλυκίσματα της ορθόδοξης παράδοσης, αφιερωμένο στη μνήμη του Αγίου Φανουρίου, που τιμάται στις 27 Αυγούστου. Σύμφωνα με το έθιμο, η πίτα παρασκευάζεται με μονό αριθμό υλικών, συνήθως 7, 9 ή 11, και προσφέρεται για τη συγχώρεση ψυχών και τη φανέρωση χαμένων πραγμάτων ή λύσεων σε δυσκολίες. Στο Άγιον Όρος, οι μοναχοί τη φτιάχνουν με απλά νηστίσιμα υλικά, μοιράζοντάς τη στους αδελφούς και τους προσκυνητές. Έτσι, η φανουρόπιτα δεν είναι μόνο ένα γλυκό, αλλά μια ζωντανή μαρτυρία πίστης, παράδοσης και προσφοράς.

Υλικά (9 συνολικά)

  • 1 ποτήρι ελαιόλαδο
  • 1 ποτήρι ζάχαρη
  • 1 ποτήρι χυμό πορτοκαλιού
  • 1 κ.γ. σόδα (διαλυμένη στον χυμό)
  • 1 κ.γ. κανέλα
  • ½ κ.γ. γαρύφαλλο
  • 1 ποτήρι σταφίδες
  • ½ ποτήρι καρύδια (προαιρετικά, αλλά κρατάει τον αριθμό μονό)
  • 3 ποτήρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

Εκτέλεση

  • Σε μπολ ανακατεύουμε ελαιόλαδο με ζάχαρη.
  • Ρίχνουμε τον χυμό πορτοκαλιού με τη σόδα.
  • Προσθέτουμε κανέλα και γαρύφαλλο.
  • Ρίχνουμε το αλεύρι λίγο-λίγο.
  • Ανακατεύουμε και στο τέλος προσθέτουμε σταφίδες και καρύδια.
  • Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 45-50 λεπτά.

LIFE Συνταγές Εκκλησία

