Η Φανουρόπιτα είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γλυκίσματα της ορθόδοξης παράδοσης, αφιερωμένο στη μνήμη του Αγίου Φανουρίου, που τιμάται στις 27 Αυγούστου. Σύμφωνα με το έθιμο, η πίτα παρασκευάζεται με μονό αριθμό υλικών, συνήθως 7, 9 ή 11, και προσφέρεται για τη συγχώρεση ψυχών και τη φανέρωση χαμένων πραγμάτων ή λύσεων σε δυσκολίες. Στο Άγιον Όρος, οι μοναχοί τη φτιάχνουν με απλά νηστίσιμα υλικά, μοιράζοντάς τη στους αδελφούς και τους προσκυνητές. Έτσι, η φανουρόπιτα δεν είναι μόνο ένα γλυκό, αλλά μια ζωντανή μαρτυρία πίστης, παράδοσης και προσφοράς.

Υλικά (9 συνολικά)

1 ποτήρι ελαιόλαδο

1 ποτήρι ζάχαρη

1 ποτήρι χυμό πορτοκαλιού

1 κ.γ. σόδα (διαλυμένη στον χυμό)

1 κ.γ. κανέλα

½ κ.γ. γαρύφαλλο

1 ποτήρι σταφίδες

½ ποτήρι καρύδια (προαιρετικά, αλλά κρατάει τον αριθμό μονό)

3 ποτήρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

Εκτέλεση