Τώρα που υπάρχουν άφθονες και ώριμες ντομάτες, είναι η καλύτερη εποχή για να φτιάξουμε σπιτική πάστα ντομάτας που θα μας συντροφεύει όλο τον χειμώνα. Διαλέγουμε σαρκώδεις ντομάτες, τις βράζουμε ελαφρά και τις περνάμε από μύλο για να φύγουν οι φλοίδες και τα σπόρια. Στη συνέχεια αφήνουμε τον πολτό να συμπυκνωθεί στον ήλιο ή στον φούρνο, μέχρι να γίνει παχύς και βελούδινος. Τον μοιράζουμε σε αποστειρωμένα βάζα, σκεπάζουμε με ελαιόλαδο και σφραγίζουμε καλά. Έτσι εξασφαλίζουμε αγνή, αρωματική πάστα ντομάτας, χωρίς συντηρητικά, έτοιμη να δώσει γεύση σε σάλτσες, σούπες και μαγειρευτά.

Υλικά

10 κιλά ώριμες ντομάτες (κατά προτίμηση πομοντόρια ή καρδιές βόδι)

2 κουταλιές της σούπας αλάτι χοντρό

3–4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο (προαιρετικά για το τέλος)

Εκτέλεση

1. Προετοιμασία ντομάτας

Πλένεις πολύ καλά τις ντομάτες.

Τις κόβεις στη μέση και τις βάζεις σε μεγάλη κατσαρόλα.

Τις αφήνεις να σιγοβράσουν χωρίς νερό, μόνο με τα υγρά τους, για 15–20 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν.

2. Στράγγισμα

Περνάς τις βρασμένες ντομάτες από μύλο λαχανικών (ή σουρωτήρι με ψιλή σήτα) για να φύγουν οι φλοίδες και τα σπόρια.

Το ζουμί που προκύπτει το βάζεις σε μεγάλη λεκάνη ή ταψί.

3. Στέγνωμα – Συμπύκνωση

Υπάρχουν δύο τρόποι

Παραδοσιακός τρόπος στον ήλιο:

Στρώνεις το ντοματοπολτό σε μεγάλα ταψιά (πάχος 1–2 εκ.).

Προσθέτεις το αλάτι και ανακατεύεις.

Τα σκεπάζεις με τούλι (για να μην πέφτουν έντομα).

Τα αφήνεις στον ήλιο 3–4 ημέρες, ανακατεύοντας καθημερινά, μέχρι να πήξει και να γίνει πάστα.

Εναλλακτικός τρόπος στο φούρνο:

Αν δεν έχεις δυνατό ήλιο, βάζεις το μείγμα σε ταψιά και το ψήνεις στο φούρνο στους 90°C με αέρα, με την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή, για μερικές ώρες.

Ανακατεύεις ανά διαστήματα μέχρι να πήξει.

4. Αποθήκευση

Βάζεις την πάστα σε αποστειρωμένα βαζάκια.

Από πάνω ρίχνεις ένα λεπτό στρώμα ελαιόλαδο, ώστε να σκεπαστεί η επιφάνεια.

Κλείνεις καλά τα βάζα και τα φυλάς σε δροσερό, σκοτεινό μέρος ή στο ψυγείο.

Μικρά μυστικά

Όσο πιο ώριμες και σαρκώδεις οι ντομάτες, τόσο πιο γλυκιά και νόστιμη η πάστα.

Αν θέλεις πιο έντονη γεύση, μπορείς να προσθέσεις λίγη ζάχαρη (½ κουτ. γλυκού ανά κιλό).

Η πάστα κρατάει όλο τον χειμώνα – και συνήθως και μέχρι τον επόμενο καλοκαίρι!

Αν θέλεις σιγουριά: