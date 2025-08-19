Σπιτικό μπανανόψωμο - Banana Bread
Το banana bread είναι ένα από τα πιο αγαπημένα γλυκά ψωμιά, που συνδυάζει απλότητα και γεύση. Φτιάχνεται με ώριμες μπανάνες, οι οποίες χαρίζουν φυσική γλυκύτητα και υγρασία στη ζύμη, μειώνοντας την ανάγκη για επιπλέον ζάχαρη ή βούτυρο. Είναι ιδανικό για πρωινό ή απογευματινό σνακ, συνοδεύοντας καφέ ή τσάι. Μπορεί να εμπλουτιστεί με ξηρούς καρπούς, σοκολάτα ή μπαχαρικά όπως κανέλα, για ακόμα πιο αρωματικό αποτέλεσμα.
Το banana bread αποτελεί μια εύκολη συνταγή, φιλική για αρχάριους στην κουζίνα, ενώ παράλληλα βοηθά στην αξιοποίηση των πολύ ώριμων μπανανών που διαφορετικά θα πετιούνταν. Ένα comfort food με παγκόσμια φήμη.
Banana Bread
Υλικά
- 115 γρ. βούτυρο
- 150 γρ. ζάχαρη
- 2 αυγά
- 1 βανίλια
- 125 γρ. γάλα
- 180 γρ. αλεύρι
- 1 κ.γ. κοφτό μπέικιν πάουντερ
- 1 κ.γ. κανέλα
- 1 πρέζα αλάτι
- 2 μπανάνες ώριμες
Εκτέλεση
- Σε ένα μπολ προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο, τη ζάχαρη και ανακατεύουμε.
- Όταν αναμειχθούν βάζουμε τα αυγά μαζί με τη βανίλια και το γάλα μαζί με το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, την κανέλα και το αλάτι και στο ενδιάμεσο ανακατεύουμε καλά για να γίνει ένα μείγμα
- Σε ένα άλλο μπολ με ένα πιρούνι λιώνουμε τις μπανάνες και τις προσθέτουμε και αυτές στο μπολ με τα υπόλοιπα υλικά.
- Περιχύνουμε σε μια μακρόστενη φόρμα για κέικ και ψήνουμε σε καλό προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 40-45 λεπτά ή μέχρι να τρυπήσουμε το κέικ με μια οδοντογλυφίδα και να βγει στεγνή.