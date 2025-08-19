Το banana bread είναι ένα από τα πιο αγαπημένα γλυκά ψωμιά, που συνδυάζει απλότητα και γεύση. Φτιάχνεται με ώριμες μπανάνες, οι οποίες χαρίζουν φυσική γλυκύτητα και υγρασία στη ζύμη, μειώνοντας την ανάγκη για επιπλέον ζάχαρη ή βούτυρο. Είναι ιδανικό για πρωινό ή απογευματινό σνακ, συνοδεύοντας καφέ ή τσάι. Μπορεί να εμπλουτιστεί με ξηρούς καρπούς, σοκολάτα ή μπαχαρικά όπως κανέλα, για ακόμα πιο αρωματικό αποτέλεσμα.

Το banana bread αποτελεί μια εύκολη συνταγή, φιλική για αρχάριους στην κουζίνα, ενώ παράλληλα βοηθά στην αξιοποίηση των πολύ ώριμων μπανανών που διαφορετικά θα πετιούνταν. Ένα comfort food με παγκόσμια φήμη.

Banana Bread

Υλικά

115 γρ. βούτυρο

150 γρ. ζάχαρη

2 αυγά

1 βανίλια

125 γρ. γάλα

180 γρ. αλεύρι

1 κ.γ. κοφτό μπέικιν πάουντερ

1 κ.γ. κανέλα

1 πρέζα αλάτι

2 μπανάνες ώριμες

Εκτέλεση