Το Ραβανί Βεροιώτικο είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σιροπιαστά γλυκά της ελληνικής γαστρονομίας, με ρίζες που χάνονται στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και έντονες επιρροές από τη μικρασιατική κουζίνα. Η Βέροια, γνωστή και ως «πόλη των γεύσεων», το έχει αναδείξει σε γαστρονομικό σύμβολο, προσφέροντάς το σε γιορτές, πανηγύρια και οικογενειακά τραπέζια. Η αφράτη υφή του, το πλούσιο άρωμα από το φρέσκο βούτυρο και το βελούδινο σιρόπι που το αγκαλιάζει, το κάνουν ακαταμάχητο. Παραδοσιακά, το Ραβανί της Βέροιας ετοιμάζεται με αγνά υλικά, σερβίρεται χλιαρό και συνοδεύεται ιδανικά με ένα κουταλάκι παγωτό καϊμάκι ή λίγη σαντιγί.

Υλικά (για ταψί περίπου 30x40 εκ.)

Για το μείγμα

250 γρ. σιμιγδάλι ψιλό

250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

250 γρ. ζάχαρη

250 γρ. φρέσκο βούτυρο αγελάδος

5 αυγά

500 γρ. γιαούρτι στραγγιστό

1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ (15 γρ.)

Ξύσμα από 1 λεμόνι ή πορτοκάλι

1 βανιλίνη

Για το σιρόπι

1 κιλό ζάχαρη

750 ml νερό

1 φλούδα λεμονιού

1 κ.σ. χυμό λεμονιού

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε το σιρόπι

Σε κατσαρόλα βάζουμε το νερό, τη ζάχαρη και τη φλούδα λεμονιού. Βράζουμε για 6-7 λεπτά από τη στιγμή που θα αρχίσει ο βρασμός. Προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού, ανακατεύουμε και αφήνουμε να κρυώσει εντελώς.

Φτιάχνουμε το μείγμα

Σε μπολ χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτουμε ένα-ένα τα αυγά, συνεχίζοντας το χτύπημα. Ρίχνουμε το γιαούρτι και ανακατεύουμε απαλά.

Στερεά υλικά

Σε άλλο μπολ ανακατεύουμε το σιμιγδάλι, το αλεύρι, το μπέικιν, το ξύσμα και τη βανιλίνη. Προσθέτουμε σταδιακά στο μείγμα των αυγών και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Ψήσιμο

Βουτυρώνουμε το ταψί και ρίχνουμε το μείγμα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C για περίπου 45-50 λεπτά, μέχρι να ροδίσει και να φουσκώσει.

Σιρόπιασμα

Μόλις βγει από τον φούρνο το ραβανί, το χαράζουμε σε κομμάτια και περιχύνουμε σιγά-σιγά με το κρύο σιρόπι. Αφήνουμε να απορροφήσει τα αρώματα και να σταθεροποιηθεί.

Μυστικό Βεροιώτικης γιαγιάς

Για ακόμη πιο αυθεντική γεύση, χρησιμοποιήστε φρέσκο βούτυρο αγελάδος από τη Βέροια και μην τσιγκουνευτείτε στο σιρόπι – το ραβανί πρέπει να είναι ζουμερό αλλά όχι να “κολυμπά” στο σιρόπι.