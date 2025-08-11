Ο μπακλαβάς με φυστίκι Αιγίνης είναι ένα εμβληματικό γλυκό της Ανατολής, που πυροδοτεί συχνά τη γευστική διαμάχη ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία για την πατρότητα της συνταγής. Αν και οι Τούρκοι τον θεωρούν εθνικό τους γλυκό, οι Έλληνες διεκδικούν τη δική τους αυθεντική εκδοχή, ιδιαίτερα στην Πόλη και στα νησιά. Η ελληνική παραλλαγή με φυστίκι Αιγίνης από την Αίγινα ξεχωρίζει για το άρωμα και τη λεπτότητά της, συνδυάζοντας φρέσκο βούτυρο και φίνα φύλλα κρούστας. Περισσότερο από γλυκό, ο μπακλαβάς γίνεται σύμβολο γευστικής ταυτότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Υλικά

Για τον μπακλαβά

500 γρ. φύλλο κρούστας (τύπου Βηρυτού ή πολύ λεπτό)

300 γρ. φυστίκι Αιγίνης, καθαρισμένο και χοντροκομμένο

250 γρ. φρέσκο βούτυρο αγελάδος (ή πρόβειο για πιο ανατολίτικο άρωμα)

1/2 κ.γ. κανέλα (προαιρετικά)

Μια πρέζα αλάτι

Για το σιρόπι

500 γρ. ζάχαρη

300 ml νερό

1 κ.σ. χυμό λεμονιού

1 ξυλάκι κανέλας

2-3 φλοίδες λεμονιού ή πορτοκαλιού

2 κ.σ. μέλι (στο τέλος, αφού κατεβεί το σιρόπι από τη φωτιά)

Εκτέλεση

1. Ετοιμασία γέμισης

Ανακάτεψε σε ένα μπολ το φυστίκι με την κανέλα και λίγο αλάτι. Μπορείς να το χτυπήσεις λίγο στο multi, αλλά όχι σκόνη – θέλουμε τραγανότητα.

2. Προετοιμασία φύλλων

Άφησε τα φύλλα να ξεπαγώσουν εντελώς σε θερμοκρασία δωματίου (αν είναι κατεψυγμένα). Λιώσε το βούτυρο και κράτησέ το ζεστό, όχι καυτό.

3. Στήσιμο

Βουτύρωσε καλά ένα ταψί (30x40 εκ.).

Άπλωσε 6-8 φύλλα στον πάτο, βουτυρώνοντας καθένα πριν βάλεις το επόμενο.

Πασπάλισε με φυστίκι.

Συνέχισε με 2-3 φύλλα, μετά ξανά φυστίκι. Επανάλαβε μέχρι να τελειώσουν τα υλικά.

Στο τέλος, βάλε άλλα 6-8 φύλλα βουτυρωμένα στην κορυφή.

4. Κόψιμο

Με κοφτερό μαχαίρι, κόψε προσεκτικά τον μπακλαβά σε ρόμβους ή τετράγωνα. Πρέπει να φτάσεις ως κάτω, για να ψηθεί και να σιροπιαστεί σωστά.

5. Ψήσιμο

Ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160°C (αντιστάσεις) για περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά.

Σιρόπιασμα

Το σιρόπι πρέπει να είναι χλιαρό και ο μπακλαβάς ζεστός (μόλις βγει από τον φούρνο).

Βράσε όλα τα υλικά για το σιρόπι εκτός από το μέλι για 7-8 λεπτά.

Αφαίρεσε τη φλούδα και την κανέλα, ρίξε το μέλι και ανακάτεψε.

Ρίξε σιγά-σιγά το σιρόπι πάνω στον ζεστό μπακλαβά με μια κουτάλα.

Άφησέ τον να σταθεί 6-8 ώρες ή όλη νύχτα πριν τον σερβίρεις.

Συμβουλές