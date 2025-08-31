Η σπιτική κομπόστα ροδάκινο δεν είναι απλώς ένα γλυκό επιδόρπιο· κρύβει μέσα της παράδοση, φροντίδα και γεύση καλοκαιριού. Η προετοιμασία της θυμίζει τις γιαγιάδες που εκμεταλλεύονταν τα φρέσκα φρούτα της εποχής για να τα συντηρήσουν και να προσφέρουν γλυκιά δροσιά όλο τον χρόνο. Το ροδάκινο, πλούσιο σε βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, μετατρέπεται σε ένα φυσικό γλυκό, πολύ πιο υγιεινό από τις βιομηχανικές επιλογές. Η κομπόστα ενώνει οικογένειες στο τραπέζι, σερβίρεται εύκολα και συνοδεύει γιαούρτι, παγωτό ή απλώς απολαμβάνεται σκέτη. Είναι μια συνταγή που διατηρεί τη φρεσκάδα του καλοκαιριού σε κάθε κουταλιά.

Υλικά

1 κιλό ώριμα αλλά σφιχτά ροδάκινα

500 γρ. ζάχαρη (μπορείς να βάλεις λιγότερη, ανάλογα με τη γλυκύτητα των ροδάκινων)

1 λίτρο νερό

χυμός 1 λεμονιού (κρατάει το χρώμα και δίνει φρεσκάδα)

προαιρετικά: 1 βανιλίνη ή 1 ξυλάκι κανέλας

Εκτέλεση

Ετοιμασία ροδάκινων

Πλένεις καλά τα ροδάκινα. Μπορείς να τα ξεφλουδίσεις (εύκολα αν τα βυθίσεις για 1 λεπτό σε καυτό νερό και μετά σε κρύο) ή να τα αφήσεις με τη φλούδα. Τα κόβεις σε φέτες ή σε τέταρτα, αφαιρώντας το κουκούτσι.

Σιρόπι

Σε κατσαρόλα βράζεις το νερό με τη ζάχαρη, μέχρι να λιώσει καλά. Προσθέτεις το λεμόνι (και αν θέλεις τη βανίλια ή την κανέλα).

Μαγείρεμα ροδάκινων

Ρίχνεις τα κομμάτια ροδάκινου στο σιρόπι και τα αφήνεις να σιγοβράσουν για 8-10 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν αλλά να κρατούν το σχήμα τους.

Αποθήκευση

Αν θες να τα κρατήσεις στο ψυγείο για λίγες μέρες, τα αφήνεις να κρυώσουν και τα φυλάς σε γυάλινα βάζα ή μπολ με καπάκι. Αν θες να τα συντηρήσεις για μήνες, τα βάζεις καυτά σε αποστειρωμένα βάζα, τα κλείνεις καλά και τα αναποδογυρίζεις μέχρι να κρυώσουν.

Σερβίρεις την κομπόστα παγωμένη, σκέτη ή με γιαούρτι, παγωτό, ακόμα και πάνω σε cheesecake!