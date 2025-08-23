Η μουσταλευριά είναι από τα πιο χαρακτηριστικά φθινοπωρινά γλυκά της ελληνικής παράδοσης. Φτιάχνεται με μούστο, τον φρέσκο χυμό των σταφυλιών, που καθαρίζεται με στάχτη ώστε να απομακρυνθούν οι τανίνες και να αποκτήσει βελούδινη υφή. Το μείγμα δένεται με αλεύρι, αρωματίζεται με κανέλα και γαρύφαλλο, και σερβίρεται με καρύδια, αμύγδαλα ή καβουρδισμένο σουσάμι. Στην ουσία είναι μια κρέμα γεμάτη άρωμα αμπελιού, που φέρνει στο τραπέζι τη γεύση του τρύγου. Παραμένει μέχρι σήμερα αγαπημένο γλυκό, συνδυάζοντας απλότητα, διατροφική αξία και νοσταλγία για τα παλιά, οικογενειακά φθινόπωρα.

Υλικά

1 λίτρο μούστος (κατά προτίμηση φρέσκος, καλά σουρωμένος)

120 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

100 γρ. ζάχαρη (προαιρετικά, ανάλογα πόσο γλυκός είναι ο μούστος)

1 κ.γ. κανέλα σε σκόνη

1/2 κ.γ. γαρύφαλλο τριμμένο

100 γρ. καρύδια ή αμύγδαλα ψιλοκομμένα (για πασπάλισμα)

Σουσάμι καβουρδισμένο (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Δέσιμο του μούστου

Σε μια κατσαρόλα βάζουμε τον μούστο να ζεσταθεί σε μέτρια φωτιά.

Προσθήκη του αλευριού

Διαλύουμε το αλεύρι σε λίγο κρύο μούστο (από την ποσότητα μας) ώστε να μην κάνει σβόλους. Το προσθέτουμε στην κατσαρόλα ανακατεύοντας συνεχώς με σύρμα.

Βράσιμο

Συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να πήξει το μείγμα σε κρεμώδη υφή (σαν παχύρρευστη κρέμα). Αυτό παίρνει περίπου 15 λεπτά.

Αρώματα

Ρίχνουμε τη ζάχαρη (αν χρειάζεται), την κανέλα και το γαρύφαλλο και ανακατεύουμε.

Σερβίρισμα

Μοιράζουμε τη μουσταλευριά σε μπολάκια ή ταψάκι. Όσο είναι ακόμα ζεστή, πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένα καρύδια/αμύγδαλα και καβουρδισμένο σουσάμι.

Σερβίρουμε χλιαρή ή κρύα. Όσο κρυώνει, πήζει κι άλλο.

Συμβουλή

Αν ο μούστος είναι πολύ «βαρύς», μπορείς να τον βράσεις πρώτα με λίγη στάχτη (παραδοσιακός τρόπος για να «καθαρίσει»), να τον σουρώσεις με τούλι και μετά να συνεχίσεις τη συνταγή.

Διαδικασία με στάχτη (για «καθαρισμένο» μούστο)