Το γλυκό του κουταλιού καρπούζι είναι μια παραδοσιακή ελληνική λιχουδιά που αξιοποιεί δημιουργικά το άσπρο μέρος της φλούδας του καρπουζιού. Τραγανό και αρωματικό, φτιάχνεται με λίγα υλικά: ζάχαρη, νερό, λεμόνι και βανίλια. Με σωστή επεξεργασία (ασβέστη ή σόδα) αποκτά ιδιαίτερη υφή και διατηρείται για μήνες σε βαζάκια. Συνοδεύει ιδανικά ελληνικό καφέ ή γιαούρτι, ενώ εντυπωσιάζει με την ασυνήθιστη, καλοκαιρινή του γεύση. Είναι μια γλυκιά ανάμνηση από τις γιαγιάδες μας, που συνδυάζει παράδοση, οικονομία και φροντίδα, αναδεικνύοντας την αξία της ελληνικής κουζίνας.

Υλικά

1 κιλό άσπρη φλούδα από καρπούζι (μόνο το λευκό μέρος, χωρίς το κόκκινο ή το πράσινο)

1 κιλό ζάχαρη

1 ποτήρι (250 ml) νερό

1/2 φλιτζάνι χυμό λεμονιού

Φλούδα από 1 λεμόνι (ολόκληρη ή σε λεπτές λωρίδες)

2 βανιλίνες ή 1 φυσική βανίλια

2-3 γαρίφαλα ή 1 ξυλάκι κανέλας (προαιρετικά)

1 κουταλάκι του γλυκού ασβέστη ή 1 κουταλάκι σόδα (για το τραγανό του υλικού)

Εκτέλεση

Ετοιμασία της φλούδας

Καθαρίζουμε το πράσινο εξωτερικό και το κόκκινο εσωτερικό από τη φλούδα του καρπουζιού, κρατώντας μόνο το λευκό μέρος.

Κόβουμε σε μικρά κομμάτια ή ρομβοειδή σχήματα (όπως μας αρέσει).

Σκληρή φλούδα = τραγανό γλυκό

Αν θέλεις το γλυκό σου πολύ τραγανό, διαλύεις 1 κουταλάκι ασβέστη σε 1 λίτρο νερό και βάζεις τις φλούδες μέσα για 2-3 ώρες. Αν δεν έχεις ασβέστη, χρησιμοποίησε 1 κουταλάκι μαγειρική σόδα σε νερό για 1 ώρα.

Ξεπλένεις πολύ καλά με άφθονο νερό.

Βράσιμο

Βράζεις τις φλούδες σε καθαρό νερό για 5-7 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν λίγο (όχι να λιώσουν). Στραγγίζεις.

Σιρόπι

Σε κατσαρόλα βάζεις τη ζάχαρη, το νερό και το χυμό λεμονιού. Μόλις αρχίσει να δένει το σιρόπι (5-10 λεπτά), προσθέτεις τις φλούδες και τη φλούδα λεμονιού.

Βράσιμο μέχρι να δέσει

Βράζεις σε μέτρια φωτιά μέχρι να δέσει καλά το σιρόπι και οι φλούδες να γίνουν διαφανείς και τραγανές (περίπου 30-40 λεπτά). Προς το τέλος προσθέτεις τις βανίλιες και τα γαρίφαλα ή την κανέλα, αν βάλεις.

Αποθήκευση

Αφήνεις να κρυώσει καλά και το βάζεις σε αποστειρωμένα βαζάκια.

Συμβουλές