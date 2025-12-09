Χαλκιδική: Φαρσέρ βύθισε ψεύτικο άγαλμα του κύριου Καλαμάρη για... να μπερδέψει τους αρχαιολόγους

Με έμπνευση την Αρχαία Ελλάδα αλλά και τον Μπομπ Σφουγγαράκη (!) ο διάσημος Αμερικανός καλλιτέχνης Sunday Nobody βρέθηκε στη Χαλκιδική, το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, για να αφήσει τη δική του... ιστορία.

Ο γνωστός φαρσέρ κατασκεύασε δυο τεράστια μπρούτζινα αγάλματα τριών μέτρων στα οποία «πάντρεψε» τον διάσημο Δισκοβόλο (του 5ου αιώνα) και τον χαρακτήρα της παιδικής σειράς καρτούν κύριο Καλαμάρη (ή αλλιώς στα αγγλικά Squidward). Τα δυο αγάλματα κατασκευάστηκαν από την κινέζικη εταιρεία Cinuo και κόστισαν 4.000 δολάρια έκαστος.

Το νέο του εγχείρημα κόστισε τουλάχιστον 25.000 δολάρια και το βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει ήδη γίνει viral σε όλον τον κόσμο. Στόχος της δράσης του στα βάθη της Μεσογείου, όπως αποκάλυψε, είναι να μπερδέψει τους αρχαιολόγους του μέλλοντος...!

Όπως αναφέρει, για να μπορέσει να εγγυηθεί την ανθεκτικότητα του έργου, ο Sunday Nobody πλαστογράφησε μια φοιτητική ταυτότητα και ρώτησε έναν αρχαιολόγο Πανεπιστημίου για το τι υλικά χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι. Όπως του αποκάλυψε ο πανεπιστημιακός καθηγητής, ο χαλκός έχει τη μεγαλύτερη αντοχή κάτω από το θαλασσινό νερό, με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

«Ήθελα κάτι που να αντέξει περισσότερο από εμάς χωρίς να βλάψει τον ωκεανό», εξήγησε ο καλλιτέχνης στο ντοκιμαντέρ του στο YouTube.

Η βύθιση του νέου project

Με τη βοήθεια της ομάδας του αλλά και ντόπιων, ο Sunday Nobody μετέφερε το θηριώδες άγαλμα βάρους 500 κιλών στην παραλία πριν αυτό μεταφερθεί με πλωτή κατασκευή στα ανοιχτά όπου και βυθίστηκε σε βάθος 90 περίπου μέτρων. Το δημιούργημα προσγειώθηκε όρθιο από καθαρή τύχη!

Από την άλλη, το εφεδρικό άγαλμα θα διατεθεί σε δημοπρασία προς 4.001 δολάρια στο sundaynobody.com. Κάποιες αναμνηστικές μικρογραφίες που φτιάχτηκαν πουλήθηκαν προς 500 δολάρια η κάθε μία.



Ηθικός προβληματισμός

Πάντως, σε φόρουμ και ιστοσελίδες, αλλά και κάτω από το βίντεο που αναρτήθηκε στο YouTube και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει προκληθεί διχογνωμία για το κατά πόσο αυτή η κίνηση είναι ηθική.

Η πόντιση ψεύτικων αντικειμένων θα μπορούσε να επηρεάσει τις πραγματικές ανασκαφές, σύμφωνα με τις οδηγίες της UNESCO για την υποβρύχια πολιτιστική κληρονομιά. Πάντως, ο Sunday Nobody δεν ανέφερε εάν έλαβε ειδικές άδειες από τις ελληνικές Αρχές ώστε να μπορέσει να τοποθετήσει την κατασκευή του στα νερά της Χαλκιδικής.