Τα φασόλια πλιάζ είναι μια παραδοσιακή συνταγή της Μακεδονίας και της Θράκης, ιδανική για νηστεία αλλά και για καθημερινό τραπέζι. Βασίζεται σε βρασμένα φασόλια που μαγειρεύονται με κρεμμύδι, καρότο, πιπεριές, σκόρδο και ντομάτα, δημιουργώντας ένα ελαφρύ αλλά θρεπτικό πιάτο. Σερβίρονται ζεστά ή κρύα, με άρωμα μαϊντανού και ελαιόλαδο, συνοδεύοντας ψωμί, ελιές ή τουρσί. Αποτελούν εξαιρετική πηγή φυτικής πρωτεΐνης και φυτικών ινών, ενώ είναι χορταστικά χωρίς να βαραίνουν. Η συνταγή μπορεί να εμπλουτιστεί με κύμινο ή πάπρικα για πιο έντονη γεύση, ενώ ταιριάζει σε όσους ακολουθούν υγιεινή ή μεσογειακή διατροφή.

Υλικά

500 γρ. φασόλια μέτρια (ή γίγαντες αν προτιμάς)

2-3 κρεμμύδια ξερά, ψιλοκομμένα

2-3 καρότα, κομμένα σε ροδέλες

2 πιπεριές (πράσινη ή κόκκινη), κομμένες σε κομμάτια

2 ντομάτες ώριμες τριμμένες (ή 1 κονσέρβα ντοματάκι)

2-3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο

½ φλιτζάνι ελαιόλαδο

1 φύλλο δάφνης

1 κουταλιά πελτέ ντομάτας (προαιρετικά)

Μαϊντανός ψιλοκομμένος

Αλάτι, πιπέρι

Λίγο κύμινο ή πάπρικα (αν θέλεις πιο αρωματικό)

Εκτέλεση