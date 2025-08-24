Η σαλάτα με ρεβίθια, αβοκάντο, ντοματίνια, αγγουράκι, κρεμμύδι, ρύζι μπασμάτι, φέτα και κόλιανδρο είναι μια ολοκληρωμένη και θρεπτική επιλογή που συνδυάζει γεύση και υγεία. Τα ρεβίθια προσφέρουν φυτική πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, το μπασμάτι δίνει ενέργεια με σύνθετους υδατάνθρακες, ενώ το αβοκάντο χαρίζει καλά λιπαρά για υγιή καρδιά. Τα λαχανικά προσφέρουν δροσιά και βιταμίνες, ενώ η φέτα δίνει μεσογειακό χαρακτήρα και επιπλέον ασβέστιο. Ο φρέσκος κόλιανδρος απογειώνει το άρωμα και την αίσθηση φρεσκάδας. Με ένα απλό dressing λεμονιού και ελαιολάδου, η σαλάτα γίνεται superfood γεύμα, ιδανικό για μεσημεριανό ή βραδινό, εύκολο, ελαφρύ και χορταστικό.

Υλικά (2-3 μερίδες)

1 φλιτζάνι ρύζι μπασμάτι

1 φλιτζάνι ρεβίθια βρασμένα (ή από κονσέρβα, καλά ξεπλυμένα)

1 ώριμο αβοκάντο, σε κύβους

10-12 ντοματίνια, κομμένα στη μέση

1 αγγουράκι, σε κυβάκια

½ κόκκινο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

100 γρ. φέτα, θρυμματισμένη

2 κ.σ. φρέσκο κόλιανδρο ψιλοκομμένο (ή μαϊντανό αν προτιμάς)

Για το dressing

3 κ.σ. ελαιόλαδο

Χυμός από 1 λεμόνι

1 κ.γ. μουστάρδα

1 κ.γ. μέλι ή αγαύη (προαιρετικά)

Αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση