Η Πολίτικη σαλάτα είναι μια παραδοσιακή, δροσερή και ελαφριά σαλάτα που προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη. Συνδυάζει τραγανά λαχανικά, όπως λάχανο, καρότο, πιπεριές, αγγούρι και σέλινο, με αρωματικά μυρωδικά, δίνοντας ζωντανά χρώματα και πλούσια γεύση. Το ιδιαίτερο άρωμά της οφείλεται στη σάλτσα, που γίνεται με ελαιόλαδο, ξίδι, λίγη ζάχαρη και μπαχαρικά, δημιουργώντας ισορροπία γλυκού και ξινού. Αφήνοντάς την να «σταθεί» στο ψυγείο, τα λαχανικά μαλακώνουν και απορροφούν τη σάλτσα. Σερβίρεται κρύα, συνοδεύοντας ψητά, κρέας ή ψάρι, αλλά και μόνη της αποτελεί ελαφρύ, χορταστικό πιάτο με γνήσιο πολίτικο χαρακτήρα.

Υλικά (για 4 άτομα)

1 μικρό λάχανο (άσπρο) ψιλοκομμένο

2 καρότα τριμμένα

1 πράσινη πιπεριά σε λεπτές λωρίδες

1 κόκκινη πιπεριά σε λεπτές λωρίδες

1 αγγουράκι κομμένο σε λεπτές φέτες

2-3 κλωναράκια σέλινο ψιλοκομμένο

½ ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο

2-3 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

½ φλιτζάνι καλαμπόκι βρασμένο (προαιρετικά)

Για τη σάλτσα

½ φλιτζάνι ελαιόλαδο

¼ φλιτζανιού ξίδι (ή χυμό λεμονιού)

1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη

Αλάτι – πιπέρι

1 κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Σε μια μεγάλη σαλατιέρα βάζετε όλα τα λαχανικά και τα ανακατεύετε καλά.

Σε ένα μπολάκι χτυπάτε το ελαιόλαδο, το ξίδι, τη ζάχαρη, το αλάτι, το πιπέρι και τη μουστάρδα μέχρι να γίνουν ομοιόμορφο ντρέσινγκ.

Περιχύνετε τη σαλάτα, ανακατεύετε και τη βάζετε στο ψυγείο για τουλάχιστον 30 λεπτά ώστε να «δέσουν» οι γεύσεις.

Σερβίρεται κρύα, συνοδεύοντας κρέας, ψάρι ή και μόνη της με ψωμί.