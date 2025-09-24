Ξεχάστε τις βαριές σος και τις βαρετές σαλάτες που θυμίζουν… αγγαρεία. Το στραγγιστό γιαούρτι, ο απόλυτος πρωταγωνιστής της μεσογειακής διατροφής, συναντά το αβοκάντο – το φρούτο-σύμβολο της σύγχρονης healthy κουλτούρας – και τα τραγανά καβουρδισμένα ρεβίθια, σε μια ανατρεπτική σαλάτα που κλέβει τις εντυπώσεις. Δροσερή, ελαφριά αλλά ταυτόχρονα χορταστική, αποτελεί την ιδανική λύση για όσους θέλουν να προσέχουν τη διατροφή τους χωρίς να κάνουν εκπτώσεις στη γεύση.



Το καλύτερο; Ετοιμάζεται σε λιγότερο από 20 λεπτά, δεν απαιτεί περίτεχνες τεχνικές και ταιριάζει τόσο σε ένα γρήγορο μεσημεριανό στο γραφείο όσο και σε ένα πιο στιλάτο βραδινό με φίλους. Μια συνταγή που συνδυάζει την απλότητα με την «ινσταγκραμική» εικόνα, αποδεικνύοντας ότι το υγιεινό μπορεί να είναι και απολαυστικό.

Υλικά

200 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

1 ώριμο αβοκάντο

1 αγγούρι σε λεπτές φέτες

1 χούφτα ρεβίθια βρασμένα ή κονσέρβας

1 κ.σ. ελαιόλαδο

½ κ.γ. πάπρικα ή κύμινο

Φρέσκος άνηθος ή δυόσμος

Αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση

Στραγγίζουμε καλά τα ρεβίθια, τα απλώνουμε σε ταψάκι, τα ραντίζουμε με ελαιόλαδο, πάπρικα και λίγο αλάτι. Ψήνουμε για 20΄ στους 200°C μέχρι να γίνουν τραγανά. Κόβουμε το αβοκάντο σε κύβους και το αγγούρι σε φέτες. Σε ένα μπολ βάζουμε το γιαούρτι, τα λαχανικά, τα ρεβίθια και πασπαλίζουμε με άνηθο ή δυόσμο. Σερβίρουμε αμέσως, με λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Tip

Για πιο… βραδινή εκδοχή, μπορείς να προσθέσεις φιλέτο κοτόπουλου στη σχάρα ή σολομό καπνιστό (αν θες πιο «γαστρονομικό» στυλ).