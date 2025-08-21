Μυρωδιά που γυρίζει πίσω στον χρόνο: λουκάνικα με αυγά στο τηγάνι. Ένα φαγητό απλό, φτιαγμένο σε λίγα λεπτά, που όμως γέμιζε την κουζίνα με γεύση και χαμόγελα. Θυμίζει καλοκαίρια στο χωριό, όταν γυρνούσαμε από το παιχνίδι κουρασμένοι και πεινασμένοι, κι η μαμά έσπαγε τα αυγά πάνω στα ροδοψημένα λουκάνικα. Ο ήχος από το τσιτσίρισμα στο τηγάνι, η μυρωδιά που απλωνόταν παντού, κι εκείνο το φρέσκο ψωμί για βούτες έκαναν το πιο απλό φαγητό να μοιάζει γιορτή. Δεν χρειάζονταν πολλά, λίγη φέτα στο πλάι, μια ντομάτα κομμένη στα τέσσερα, κι όλος ο κόσμος χωρούσε σε ένα πιάτο.

Υλικά (για 2 άτομα)

4 αυγά

3 λουκάνικα χωριάτικα ή Φρανκφούρτης (ανάλογα με το τι σου αρέσει)

2-3 κ.σ. ελαιόλαδο ή λίγο βούτυρο

Αλάτι, πιπέρι

(προαιρετικά) λίγο τριμμένο τυρί ή ρίγανη

Εκτέλεση

Κόψε τα λουκάνικα σε ροδέλες ή λοξά κομμάτια.

Ζέστανε το τηγάνι με το λάδι/βούτυρο και ρίξε τα λουκάνικα να ροδίσουν ελαφρά.

Σπάσε από πάνω τα αυγά (μάτια ή ανακατεμένα, όπως τα προτιμάς).

Αλατοπιπέρωσε, χαμήλωσε λίγο τη φωτιά και άφησέ τα να ψηθούν όσο θες.

Αν θες, στο τέλος ρίξε λίγο τυρί τριμμένο να λιώσει πάνω από τα αυγά.

Σερβίρεται καυτό με πατάτες τηγανητές ή φρέσκο ψωμί για βούτες.