Το τηγανητό αυγό είναι απλό αλλά απαιτεί τεχνική για να γίνει τέλειο. Ξεκινάς με ένα φρέσκο αυγό, λίγο ελαιόλαδο ή βούτυρο και προσεκτικό χειρισμό της θερμοκρασίας. Ζεσταίνεις το τηγάνι σε μέτρια φωτιά, ώστε να λιώσει το λίπος χωρίς να καπνίσει. Σπας το αυγό πρώτα σε μπολάκι για να το τοποθετήσεις ομαλά και να αποφύγεις τσόφλια. Το αφήνεις να ψηθεί αργά: το ασπράδι γίνεται τραγανό, ενώ ο κρόκος μένει βελούδινος. Αν θέλεις να ψηθεί ελαφρά από πάνω, σκεπάζεις με καπάκι. Τελειώνεις με αλάτι, πιπέρι και, προαιρετικά, μυρωδικά για έξτρα άρωμα και γεύση.

Υλικά

1 φρέσκο αυγό

1-2 κ.σ. ελαιόλαδο ή βούτυρο

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Ζέσταμα σκεύους

Βάλε το τηγάνι σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά και πρόσθεσε το λάδι ή το βούτυρο. Θέλουμε να κάψει, αλλά όχι να καπνίσει.

Σπάσιμο αυγού

Σπάσε το αυγό προσεκτικά σε ένα μικρό μπολάκι πρώτα (έτσι αποφεύγεις κομμάτια τσόφλι και τοποθετείς το αυγό ομαλά στο τηγάνι).

Ψήσιμο

Ρίξε το αυγό στο τηγάνι και χαμήλωσε τη φωτιά.

Για τραγανό ασπράδι, άφησέ το να ψηθεί ακίνητο 2-3 λεπτά.

Για να ψηθεί ελαφρά από πάνω ο κρόκος, σκέπασε με καπάκι για 1 λεπτό (αυγό μάτι με ρευστό κρόκο).

Τελειώματα

Πασπάλισε με λίγο αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι μόλις είναι έτοιμο.

Τips για το «τέλειο» αποτέλεσμα