Αυγά σκραμπλ - Το αγαπημένο πιάτο της βασίλισσας Ελισάβετ
Τα Scrambled eggs με δυο ιδιαίτερα επιπλέον υλικά αποτελούσαν το αγαπημένο πιάτο της μακροβιότερης εστεμμένης της Μεγάλης Βρετανίας.
Η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, εκτός από το αίσθημα καθήκοντος που τη διέκρινε, είχε και μικρές καθημερινές απολαύσεις. Μία από αυτές ήταν η αγάπη της για τα αυγά, που συχνά προτιμούσε σε μια ιδιαίτερη συνταγή. Η ομελέτα ή τα σκραμπλ όπως αναφέρει και η New York Post με ξύσμα λεμονιού και μοσχοκάρυδο ήταν ένας γευστικός συνδυασμός που έδινε φινέτσα σε ένα απλό πιάτο. Ο πρώην σεφ της αποκάλυψε πως προτιμούσε την κρεμώδη υφή και τη διακριτική αρωματική ένταση. Έτσι, ακόμη και το ταπεινό αυγό μεταμορφωνόταν σε βασιλική λιχουδιά, αποτυπώνοντας την απλότητα αλλά και την κομψότητα που χαρακτήριζε τη ζωή της βασίλισσας.
Υλικά (2 μερίδες)
- 3 αυγά (κατά προτίμηση κόκκινα / καφετιά)
- 1 κουταλιά της σούπας γάλα ή κρέμα
- Αλάτι κατά βούληση
- 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο (ή ελαιόλαδο ως εναλλακτική)
- 1 κουταλάκι του γλυκού ξύσμα λεμονιού (λεμονόκουπα)
- Μια πρέζα μοσχοκάρυδο (τριμμένο)
- Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι και, προαιρετικά, σχοινόπρασο (chives) για το γαρνίρισμα
Εκτέλεση
- Σπάσε τα αυγά σε ένα μπολ και πρόσθεσε το γάλα. Χτύπα καλά μέχρι να ενωθούν ομοιόμορφα.
- Πρόσθεσε λίγο αλάτι και ανακάτεψε.
- Σε ένα μικρό τηγάνι, ζέστανε το βούτυρο (ή ελαιόλαδο) σε χαμηλή προς μέτρια φωτιά.
- Ρίξε το μείγμα των αυγών και μείωσε τη φωτιά στο χαμηλό. Ανακατεύεις απαλά με σπάτουλα ώστε τα αυγά να μην κολλήσουν και να ψηθούν αργά (για creamy υφή).
- Λίγο πριν τα αυγά αρχίσουν να στέκονται (δηλαδή πριν να στεγνώσουν), πρόσθεσε το ξύσμα λεμονιού και το μοσχοκάρυδο. Ανακάτεψε ελαφρώς.
- Όταν είναι έτοιμα (αλλά ακόμη μαλακά), αφαίρεσέ τα από τη φωτιά και σέρβιρε αμέσως.
- Πασπάλισε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι και, αν θες, λίγο σχοινόπρασο.