Η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, εκτός από το αίσθημα καθήκοντος που τη διέκρινε, είχε και μικρές καθημερινές απολαύσεις. Μία από αυτές ήταν η αγάπη της για τα αυγά, που συχνά προτιμούσε σε μια ιδιαίτερη συνταγή. Η ομελέτα ή τα σκραμπλ όπως αναφέρει και η New York Post με ξύσμα λεμονιού και μοσχοκάρυδο ήταν ένας γευστικός συνδυασμός που έδινε φινέτσα σε ένα απλό πιάτο. Ο πρώην σεφ της αποκάλυψε πως προτιμούσε την κρεμώδη υφή και τη διακριτική αρωματική ένταση. Έτσι, ακόμη και το ταπεινό αυγό μεταμορφωνόταν σε βασιλική λιχουδιά, αποτυπώνοντας την απλότητα αλλά και την κομψότητα που χαρακτήριζε τη ζωή της βασίλισσας.

Υλικά (2 μερίδες)

3 αυγά (κατά προτίμηση κόκκινα / καφετιά)

1 κουταλιά της σούπας γάλα ή κρέμα

Αλάτι κατά βούληση

1 κουταλιά της σούπας βούτυρο (ή ελαιόλαδο ως εναλλακτική)

1 κουταλάκι του γλυκού ξύσμα λεμονιού (λεμονόκουπα)

Μια πρέζα μοσχοκάρυδο (τριμμένο)

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι και, προαιρετικά, σχοινόπρασο (chives) για το γαρνίρισμα

Εκτέλεση