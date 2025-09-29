Τα γιουβαρλάκια είναι από τα πιο χαρακτηριστικά φαγητά της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας, με ρίζες που φτάνουν στη Μικρά Ασία. Η ονομασία τους προέρχεται από την τουρκική λέξη «yuvarlak», που σημαίνει στρογγυλό, και αναφέρεται στο σχήμα των μικρών μπαλιών κιμά με ρύζι. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών, η συνταγή ταξίδεψε από τη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη στα ελληνικά νοικοκυριά, όπου προσαρμόστηκε με το αυγολέμονο – στοιχείο που τη διαφοροποιεί από άλλες βαλκανικές εκδοχές. Σήμερα, τα γιουβαρλάκια θεωρούνται σύμβολο της σπιτικής θαλπωρής, μαγειρεμένα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, κυρίως τον χειμώνα, για να ζεστάνουν οικογένεια και φίλους.

Υλικά (για 4-5 άτομα)

500 γρ. κιμά μοσχαρίσιο

½ φλιτζάνι ρύζι γλασέ (ή καρολίνα)

1 κρεμμύδι τριμμένο

2 κ.σ. ψιλοκομμένος μαϊντανός

1 κ.σ. ψιλοκομμένος άνηθος (προαιρετικά)

1 αυγό

2 κ.σ. ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

Για τη σούπα

1,5 λίτρο νερό ή ζωμό κότας/μοσχαριού

1 καρότο σε ροδέλες (προαιρετικό)

2-3 κ.σ. ελαιόλαδο

Για το αυγολέμονο

2 αυγά

Χυμός από 1-2 λεμόνια (ανάλογα πόσο ξινό το θέλεις)

Εκτέλεση