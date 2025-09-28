Τα μοσχαρίσια μάγουλα φρικασέ αποτελούν έναν εκλεπτυσμένο συνδυασμό της παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας με πιο γαστρονομικές επιρροές. Το φρικασέ, που εισήχθη στην Ελλάδα από τη γαλλική λέξη fricassée, εξελίχθηκε σε πιάτο-σταθμό της αστικής μαγειρικής, κυρίως με αρνί ή κατσίκι. Εδώ, τα μοσχαρίσια μάγουλα –κομμάτι πλούσιο σε κολλαγόνο που με το αργό βράσιμο γίνεται λουκούμι– συναντούν την κλασική λεμονοαυγολέμονη σάλτσα και τα αρωματικά χόρτα, δημιουργώντας μια βελούδινη ισορροπία γεύσεων. Σερβίρεται παραδοσιακά σε οικογενειακά τραπέζια, αλλά και σε σύγχρονα μενού με πουρέ σελινόριζας, φέρνοντας την παράδοση στο σήμερα.

Υλικά (4 άτομα)

Για τα μάγουλα

1,2 κιλά μοσχαρίσια μάγουλα

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 καρότο σε ροδέλες

1 πράσο σε ροδέλες

1 φλιτζάνι λευκό κρασί

1 λίτρο ζωμό βοδινού

2–3 κ.σ. ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

Για το φρικασέ (σάλτσα αυγολέμονο)

2 αυγά

Χυμός 2 λεμονιών

1 κ.σ. κορν φλάουρ (προαιρετικά, για πιο «βελούδινη» υφή)

Ζωμός από την κατσαρόλα

1 ματσάκι άνηθος ψιλοκομμένος

Για τον πουρέ σελινόριζας

1 μεγάλη σελινόριζα (καθαρισμένη και κομμένη σε κύβους)

2 πατάτες (προαιρετικά, για πιο απαλό αποτέλεσμα)

2 κ.σ. βούτυρο

150 ml κρέμα γάλακτος

Αλάτι, λευκό πιπέρι

Εκτέλεση