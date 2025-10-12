Ο τραχανάς είναι από τις πιο χαρακτηριστικές σούπες της ελληνικής παράδοσης, με ρίζες που χάνονται στα βάθη του χρόνου. Παρασκευαζόταν κυρίως στα χωριά, όταν οι γυναίκες έβραζαν γάλα με αλεσμένο σιτάρι, το άφηναν να ξινίσει και το ξέραιναν στον ήλιο για να το έχουν έτοιμο για τον χειμώνα. Η σούπα με ξινό τραχανά και φέτα είναι μια κλασική εκδοχή, που συνδυάζει τη γήινη γεύση του δημητριακού με την αλμυρή νοστιμιά του τυριού. Ζεστή, θρεπτική και απλή, κρατάει ζωντανή τη μνήμη της αγροτικής ζωής και των ελληνικών σπιτιών, όπου το φαγητό ήταν πάντα συνδεδεμένο με θαλπωρή και παράδοση.

Υλικά (για 4 άτομα)

1 φλιτζάνι τραχανά ξινό (ή γλυκό, ανάλογα το γούστο)

4 φλιτζάνια νερό ή ζωμός (κοτόπουλου ή λαχανικών)

2 κουταλιές της σούπας βούτυρο ή ελαιόλαδο

1 φλιτζάνι γάλα (προαιρετικά, για πιο κρεμώδη υφή)

150 γρ. φέτα τριμμένη

Αλάτι, πιπέρι (ανάλογα τον ζωμό που θα χρησιμοποιήσετε)

Προαιρετικά: ρίγανη ή λίγο πάπρικα για άρωμα

Εκτέλεση

Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνετε το βούτυρο ή το ελαιόλαδο. Προσθέτετε το νερό ή τον ζωμό και μόλις πάρει βράση, ρίχνετε τον τραχανά. Χαμηλώνετε τη φωτιά και ανακατεύετε συχνά με ξύλινη κουτάλα για να μην κολλήσει. Μαγειρεύετε για περίπου 10–15 λεπτά, μέχρι να «φουσκώσει» και να γίνει κρεμώδης. Προσθέτετε το γάλα (αν το θέλετε πιο απαλό) και ανακατεύετε. Στο τέλος ρίχνετε τη φέτα, ανακατεύετε ελαφρά και δοκιμάζετε για αλάτι και πιπέρι.

Σερβίρετε αμέσως, πασπαλισμένο με λίγη πάπρικα ή ρίγανη.