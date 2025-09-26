Η κολοκύθα είναι ένα από τα πιο θρεπτικά λαχανικά του φθινοπώρου, με χαμηλές θερμίδες αλλά πλούσια σε βιταμίνες και αντιοξειδωτικά. Περιέχει υψηλά επίπεδα β-καροτίνης, που μετατρέπεται σε βιταμίνη Α και συμβάλλει στην υγεία των ματιών και του ανοσοποιητικού. Είναι επίσης πηγή βιταμίνης C, που ενισχύει την άμυνα του οργανισμού, και βιταμίνης Ε με αντιγηραντικές ιδιότητες. Οι φυτικές ίνες της βοηθούν στη σωστή λειτουργία του εντέρου και στην αίσθηση κορεσμού. Επιπλέον, περιέχει κάλιο και μαγνήσιο, που ρυθμίζουν την πίεση και στηρίζουν την καρδιά. Ελαφριά, γευστική και ευέλικτη, η κολοκύθα ταιριάζει σε αλμυρές και γλυκές συνταγές.

Υλικά (για 4 άτομα):

1 κιλό κολοκύθα καθαρισμένη και κομμένη σε κύβους

2 καρότα σε ροδέλες

1 πατάτα μέτρια σε κύβους

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.γ. φρέσκο τζίντζερ τριμμένο (προαιρετικά)

1 λίτρο ζωμό λαχανικών (ή νερό με έναν κύβο)

½ κ.γ. μοσχοκάρυδο τριμμένο

Αλάτι & πιπέρι

4 κ.σ. στραγγιστό γιαούρτι (για το σερβίρισμα)

Λίγους κολοκυθόσπορους ψημένους (προαιρετικά)

Εκτέλεση