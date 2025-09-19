Τις κρύες νύχτες του χειμώνα, το φάρμακο της μαμάς δεν ήταν ποτέ σε μπουκαλάκι, αλλά σε μια βαθιά αχνιστή κατσαρόλα. Η κοτόσουπα, με το πλούσιο ζωμό, το ρύζι και το αυγολέμονο, θεράπευε όχι μόνο το κρυολόγημα αλλά και την ψυχή. Το άρωμα από λεμόνι και σέλινο πλημμύριζε το σπίτι, φέρνοντας ζεστασιά και θαλπωρή. Κάθε κουταλιά ήταν σαν αγκαλιά, σαν φροντίδα που δεν τελειώνει ποτέ. Η μαμά είχε τον δικό της τρόπο να γιατρεύει με αγάπη: μια κουβέρτα, ένα φιλί στο μέτωπο και ένα πιάτο σούπα που έδιωχνε τα ρίγη και γλύκαινε την καρδιά.

Υλικά

1 κοτόπουλο (1,5 – 2 κιλά) ή 4 μπούτια/στήθη με κόκαλο

2 καρότα σε ροδέλες

2 πατάτες σε κύβους

1 κρεμμύδι ολόκληρο, καθαρισμένο

1 κλωνάρι σέλινο (προαιρετικά)

1 φύλλο δάφνης

1 φλιτζάνι ρύζι γλασέ ή καρολίνα (ή κριθαράκι αν το προτιμάς)

Αλάτι & πιπέρι

Για το αυγολέμονο

2 αυγά

Χυμός από 2 λεμόνια

Εκτέλεση

Βράσιμο κοτόπουλου

Βάζεις το κοτόπουλο σε μεγάλη κατσαρόλα με νερό που να το σκεπάζει. Προσθέτεις καρότα, πατάτες, κρεμμύδι, σέλινο, δάφνη, αλάτι και πιπέρι. Σιγοβράζεις για 1 – 1,5 ώρα μέχρι να μαλακώσει καλά το κοτόπουλο.

Φιλτράρισμα ζωμού

Βγάζεις το κοτόπουλο και τα λαχανικά από την κατσαρόλα. Σουρώνεις το ζωμό για να είναι καθαρός. Κρατάς τα καρότα και τις πατάτες (τα άλλα μπορείς να τα αφαιρέσεις).

Ρύζι ή κριθαράκι

Ρίχνεις το ρύζι (ή το κριθαράκι) στο ζωμό και το βράζεις μέχρι να μαλακώσει.

Αυγολέμονο

Σε ένα μπολ χτυπάς τα αυγά. Προσθέτεις σιγά-σιγά το χυμό λεμονιού. Ρίχνεις κουτάλα-κουτάλα λίγο από τον ζεστό ζωμό, ανακατεύοντας συνεχώς (για να μην κόψει). Στη συνέχεια ρίχνεις το μείγμα πίσω στην κατσαρόλα και ανακατεύεις καλά.

Σερβίρισμα

Ξεψαχνίζεις το κοτόπουλο και βάζεις κομμάτια μέσα στη σούπα. Προσθέτεις τα καρότα και τις πατάτες. Δοκιμάζεις αλάτι-λεμόνι και σερβίρεις ζεστή.

Μυστικό της μαμάς: Μια κουταλιά βούτυρο ή ελαιόλαδο στο τέλος δίνει παραπάνω νοστιμιά.