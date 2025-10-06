Η σούπα μινεστρόνε είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της ιταλικής κουζίνας, με ρίζες που φτάνουν ως τη ρωμαϊκή εποχή. Το όνομά της προέρχεται από τη λέξη minestra, που σημαίνει «σούπα» ή «φαγητό σε ζωμό». Παραδοσιακά, η μινεστρόνε δεν έχει μία συγκεκριμένη συνταγή· φτιάχνεται με ό,τι λαχανικά είναι εποχιακά διαθέσιμα, καθιστώντας την ένα πιάτο που αντικατοπτρίζει την απλότητα και τη γενναιοδωρία της ιταλικής υπαίθρου. Με πλούσια υφή, ζυμαρικά ή φασόλια, ελαιόλαδο και αρωματικά βότανα, η μινεστρόνε αποτελεί μια γευστική, θρεπτική και ζεστή αγκαλιά της μεσογειακής παράδοσης.

Υλικά

3 κ.σ. ελαιόλαδο

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

2 καρότα κομμένα σε κυβάκια

2 κλωνάρια σέλερι ψιλοκομμένα

1 κολοκυθάκι κομμένο σε κύβους

1 πατάτα κομμένη σε κύβους

1 φλ. πράσινα φασολάκια κομμένα σε μικρά κομμάτια

1 κονσέρβα (400 γρ.) ψιλοκομμένες ντομάτες

1 λίτρο ζωμό λαχανικών ή νερό

1 φλ. κόκκινα φασόλια (βρασμένα ή κονσέρβα)

1/2 φλ. μικρά ζυμαρικά (π.χ. κοφτό μακαρονάκι ή ρύζι)

1 κ.γ. ρίγανη ή θυμάρι

1 φύλλο δάφνης

Αλάτι & πιπέρι

Λίγο φρέσκο βασιλικό ή μαϊντανό για το σερβίρισμα

(προαιρετικά) λίγη παρμεζάνα τριμμένη

Εκτέλεση

Σοτάρισμα

Ζεσταίνεις το ελαιόλαδο σε μια μεγάλη κατσαρόλα. Ρίχνεις το κρεμμύδι, το σκόρδο, το καρότο και το σέλερι. Σοτάρεις 5-7 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν.

Προσθήκη λαχανικών

Προσθέτεις το κολοκυθάκι, την πατάτα και τα φασολάκια. Ανακατεύεις για 2-3 λεπτά.

Βάση σούπας

Προσθέτεις τις ντομάτες, τον ζωμό, τα μπαχαρικά και τη δάφνη. Φέρνεις σε βρασμό, χαμηλώνεις τη φωτιά και αφήνεις να σιγοβράσει για περίπου 25-30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν όλα τα λαχανικά.

Ζυμαρικά & φασόλια

Ρίχνεις τα ζυμαρικά και τα φασόλια και συνεχίζεις το βράσιμο για 10 λεπτά ακόμα, μέχρι να μαγειρευτούν τα ζυμαρικά.

Τελικό άγγιγμα

Δοκιμάζεις, διορθώνεις το αλάτι και το πιπέρι. Αφαιρείς τη δάφνη.

Σερβίρισμα

Σερβίρεις τη σούπα ζεστή, με φρέσκο βασιλικό ή μαϊντανό και –αν θέλεις– λίγη τριμμένη παρμεζάνα από πάνω.

Tip

Αν θέλεις πιο «δεμένη» σούπα, πάρε 1-2 κουταλιές από τα λαχανικά και λιώσε τα με το πιρούνι πριν τα ξαναρίξεις μέσα.

Μπορείς επίσης να την κάνεις νηστίσιμη, απλώς χωρίς την παρμεζάνα.